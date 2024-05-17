Сколько калорий в яйце?

А еще в яйцах содержатся витамины А, В12, D и холин, который помогает при болезнях печени и атеросклерозе. Кроме того, яйца помогают организму производить коллаген — белок, который защищает кожу от эффектов старения. Профессор нутрициологии Нью-Йоркского университета Лиза Янг добавляет, что яйца содержат витамин Е, важные аминокислоты и антиоксиданты.