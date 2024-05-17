Сколько калорий в яйце?

Яйца — отличный белковый заменитель мяса и очень популярный завтрак — тем более что их можно приготовить множеством способов! А еще в яйце много полезных веществ, поэтому яйца — отличная добавка в любой рацион. Яйца входят в рацион многих диет.
Поскольку первоначальная задача яйца — обеспечить всем необходимым зарождающийся организм, неудивительно, что оно насыщено полезными веществами — объясняет профессор нутрициологии Уолтер Уиллетт.
Главное преимущество яйца — высокое содержание белка. К тому же эти белки крайне биодоступны — то есть усваиваются организмом почти полностью. Кстати, белка много и в белке яйца, и в желтке, в желтке его плотность даже выше.
Яйца — очень сытный продукт, поэтому полезны для тех, кто сидит на диете — прибавляет Уилсон. А калорий в них совсем немного если, конечно, не жарить яйца в большом количестве масла.
Можно ли есть яйца каждый день?
В яйцах высокое содержание холестерола и насыщенных жиров — поэтому врачи не рекомендуют есть больше одного яйца в день — особенно тем, у кого есть проблемы с сердцем.
Итак, сколько калорий в крупном курином яйце? 77.
Углеводов — 0,56 г
Жиров — 5,3 г
Белков — 6,3 г
Сахара — 0,56 г
Кальция — 25 мг
Натрия — 62 мг
Калия — 63 мг.
А еще в яйцах содержатся витамины А, В12, D и холин, который помогает при болезнях печени и атеросклерозе. Кроме того, яйца помогают организму производить коллаген — белок, который защищает кожу от эффектов старения. Профессор нутрициологии Нью-Йоркского университета Лиза Янг добавляет, что яйца содержат витамин Е, важные аминокислоты и антиоксиданты.
Отличная добавка к яйцам — сыр или йогурт. Ранее публиковали материал о том, чем полезны молочные продукты.
Георгий Мазуркевич