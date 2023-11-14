Ситкомы помогли понять, как мозг обрабатывает шутки

Исследователи из Западного университета в Канаде изучили работу нейронных механизмов, лежащих в основе обработки юмора, уделяя особое внимание пониманию и оценке шуток. Ученые стремились определить роль двух ключевых областей мозга: дорсального и вентрального полосатого тела. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience.

Команда обнаружила, что дорсальное полосатое тело (ДПТ) участвовало в когнитивных процессах понимания юмора, в то время как вентральное полосатое тело (ВПТ) помогало выявлять пользу от шуток. В экспериментах приняло участие 26 молодых здоровых людей, средний возраст которых составил 22 года. Для оценки мозговой деятельности добровольцев авторы работы использовали нейровизуализацию (фМРТ).

В первом задании «Шутка» участникам предлагался список рассказов, которые они должны были классифицировать их как шутки и не шутки. В следующем задании «Сайнфелд» (по названию американского ситкома) добровольцы смотрели 12 и 14 серии 4-го сезона (группами по 13 человек). Моменты понимания юмора определялись учеными как две секунды, предшествующие началу реакции зрителей в закадровом смехе.

Активация в ДПТ наблюдалась при контрастировании шуточных и нешуточных стимулов. То есть оно участвовало в когнитивных процессах, лежащих в основе понимания юмора. Также выяснилось, во время этого процесса активизируется и вентральное полосатое тело: ожидание потенциального вознаграждения или разрешения несоответствий мотивирует мозг разобраться в шутке. Хотя исследование в основном было сосредоточено на ДПТ и ВПТ, его авторы захватили и другие области мозга, участвующие в обработке юмора.

Нижняя лобная извилина активировалась во время понимания юмора в обоих заданиях. Она задействована во время языковой обработки и семантической интеграции, которые имеют решающее значение для понимания вербальных шуток. Средняя височная извилина же активировалась как при понимании юмора, так и при выполнении задач оценки шуток. Она играет важную роль в интеграции несоответствий или противоречий в информации, что важно для обработки комедийных историй.

Последующие исследования на эту тему помогут проанализировать потенциальные клинические последствия работы мозга. Например, понять, как люди с расстройствами этого органа усваивают информацию о шутках. Внезапные нарушения понимания или восприятия юмора также могут указывать на то, что определенные области мозга испытывают стресс, отмечают авторы научной работы.

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Олеся Маевская