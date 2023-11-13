Исследования: в мозге, возможно, сохранились ранние воспоминания

У большинства взрослых людей возникает инфантильная амнезия — утрата воспоминаний о раннем детстве. Это наиболее распространенная форма забывчивости у млекопитающих. Но, возможно, первые объятия матери и первые шаги все еще хранятся в голове человека.

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине, исследуя, как память хранится в мозге на протяжении всего развития, обнаружили, что на инфантильную амнезию влияет иммунная система матери. Также результаты работы, опубликованной в Science Advances, объясняют, почему люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) обладают способностью вспоминать события из давно забытого прошлого.

Человеческий мозг начинает запоминать события между вторым и третьим днем жизни. Исследования на мышах показывают, что информация записывается в неврологическую библиотеку в виде структур, называемых инграммами.

Период, который мыши забывают при взрослении, ограничивается в общем 25 днями. Особенности развития памяти ученые исследовали на 17-дневных детенышах и взрослых животных в опытах со страхом. Так, испытуемые были разделены на две группы: первую обучили реагировать на не очень приятный стимул (поражение электрическим током) замиранием; вторая обошлась без этого.

Через один и восемь дней после обучения первая группа демонстрировала большее замирание, чем вторая. У мышат это наблюдалось через сутки, в то время как через восемь дней оно забывалось, что характерно для инфантильной амнезии.

Затем авторы работы повторили эксперимент на мышах, матери которых столкнулись с активацией иммунитета в ходе беременности. У самцов, появившихся на свет от таких самок, наблюдались нарушения социализации и повторяющееся поведение, что характерно для РАС. У таких животных инфантильная амнезия была менее выражена — через восемь дней они демонстрировали такой же уровень замирания, как и у взрослых. Это наблюдалось и через 15 дней после обучения реакции на стимул.

Помимо запоминания страха ученые также проверили и другие виды памяти. Опыты показали, что спустя один день после обучения мыши разных возрастных групп проводят одинаковое количество времени возле нового предмета, помещенного в знакомую обстановку. Через восемь дней после обучения появились различия: взрослые мыши по-прежнему проводили у нового объекта больше времени, чем у знакомых, тогда как мышата одинаково изучали старые и новые объекты, демонстрируя тем самым инфантильную амнезию. Ее по-прежнему не наблюдалось у мышей, на которых смоделировали РАС.

Инфантильную амнезию ученые могли остановить при помощи стимуляции клеток инграмм. При введении определенных белков в нужные клетки, то есть проведении оптогенетической стимуляции, память возвращалась к животным. Таким образом они снова могли отличить уже знакомый объект среди новых.

Неясно, почему именно мозг млекопитающих разработал такой механизм забывания, хотя после проведенной учеными работы исследователи приблизились к пониманию, откуда появляется инфантильная амнезия и почему она у одних людей возникает, а у других — нет.

«Теперь мы надеемся более подробно исследовать, как развитие влияет на хранение и извлечение воспоминаний раннего детства, что может иметь ряд важных побочных эффектов как с образовательной, так и с медицинской точки зрения», — заключили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что сознание может возникнуть еще до рождения человека.

Анна Морозова