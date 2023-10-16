Сознание может возникнуть еще до нашего рождения

Поскольку не существует значимого способа отличить сознательное действие от бессознательной реакции, теория появления человеческого сознания продолжает интересовать ученых.

На протяжении большей части истории, вплоть до XX века, медицинские процедуры можно было проводить с младенцами с минимальным применением анальгетиков, поскольку было принято считать, что их не сформировавшаяся осознанность не позволяет им ощутить боль в полной мере.

Помимо философской задачи определения сознания, ученым также всегда трудно точно определить, когда развивающаяся сеть нейронов человека становится достаточно сложной, чтобы не только ощущать, но и воспринимать свое окружение. Некоторые предполагали, что сознание появляется незадолго до появления. Другие утверждали, что первые моменты осознания приходят только после рождения.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда ученых из Австралии, Германии, США и Ирландии провели мета-анализ всевозможной литературы на эту тему. Согласно их выводам, опубликованным в журнале Trends in Cognitive Sciences, существует достаточно доказательств в пользу раннего состояния сознания, которое появляется задолго до рождения.

Авторы работы представляют несколько доказательств в поддержку формирования сознания ближе к рождению, ссылаясь на развитые связи в мозге, показатели внимания, результаты других исследований, а также физические маркеры формирующихся внутри утробы плодов.

«Наши результаты показывают, что новорожденные могут использовать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в сознательный опыт, чтобы понимать действия других и планировать свои собственные реакции», — говорит лондонский психолог Тринити-колледжа Лорина Наси. Ученые отмечают, что это не обязательно означает, что сознание внезапно включается при рождении. Однако нельзя отрицать постепенное пробуждение опыта, который и формирует осознанность.

Недавно нейробиологи нашли часть мозга, которая отвечает за осознанность. Дальнейшие исследования помогут людям с серьезными неврологическими нарушениями.