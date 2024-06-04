Синхронизация мозговых волн формирует слова, которые мы слышим

Синхронизация мозговых волн формирует то, как мы воспринимаем окружающую среду. Мы с большей вероятностью воспринимаем события, когда их синхронизация совпадает с синхронизацией соответствующих мозговых волн.
Ученые из Германии и Нидерландов поставили перед собой цель определить, как нейронная синхронизация влияет на восприятие речи и используется ли информация о звуках и словах при распознавании услышанного.
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые создали стимулы как для звуков, так и для слов. Например, в голландском языке есть слова dat («это») и gat («дыра»). Первое встречается в речи чаще, чем второе. Также как и буквы «d» и «g» в словах. То есть вероятность их произнесения и возможности их услышать выше.
Далее участникам произносили слова и просили ответить, что именно они услышали (например, gat или dat). При этом команда использовала магнитоэнцефалографию (МЭГ) для записи синхронизации мозговых волн.
Оказалось, что мозговые волны смещаются в сторону более вероятных звуков и слов в более «возбудимой» фазе мозговых волн, и в сторону менее вероятных — в менее «возбудимой».
Это говорит о том, что как вероятность события, так и его время повлияли на восприятие речи. Области мозга, связанные с обработкой звуковой информации, были чувствительны к вероятности появления более знакомых слов и звуков.
Компьютерное моделирование полностью подтвердило результаты исследования. Ученые таким образом доказали существование связи между нейронной активностью и нашим восприятием мира.
Ранее ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны.
Анна Морозова