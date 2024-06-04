Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синхронизация мозговых волн формирует слова, которые мы слышим

Ученые при помощи компьютерной томографии доказали, что мозговые волны смещаются к более вероятным звукам и словам, из-за чего могут искажать услышанное.

Источник: Freepik

Синхронизация мозговых волн формирует то, как мы воспринимаем окружающую среду. Мы с большей вероятностью воспринимаем события, когда их синхронизация совпадает с синхронизацией соответствующих мозговых волн.

Ученые из Германии и Нидерландов поставили перед собой цель определить, как нейронная синхронизация влияет на восприятие речи и используется ли информация о звуках и словах при распознавании услышанного.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые создали стимулы как для звуков, так и для слов. Например, в голландском языке есть слова dat («это») и gat («дыра»). Первое встречается в речи чаще, чем второе. Также как и буквы «d» и «g» в словах. То есть вероятность их произнесения и возможности их услышать выше.

Далее участникам произносили слова и просили ответить, что именно они услышали (например, gat или dat). При этом команда использовала магнитоэнцефалографию (МЭГ) для записи синхронизации мозговых волн.

Оказалось, что мозговые волны смещаются в сторону более вероятных звуков и слов в более «возбудимой» фазе мозговых волн, и в сторону менее вероятных — в менее «возбудимой».

Это говорит о том, что как вероятность события, так и его время повлияли на восприятие речи. Области мозга, связанные с обработкой звуковой информации, были чувствительны к вероятности появления более знакомых слов и звуков.

Ученые пришли к выводу, что мозговые волны обеспечивают так называемую временную структуру, которая помогает нам предсказывать и обрабатывать речь на основе вероятности языковых единиц.

Компьютерное моделирование полностью подтвердило результаты исследования. Ученые таким образом доказали существование связи между нейронной активностью и нашим восприятием мира.

Ранее ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны.

Анна Морозова