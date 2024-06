Синхронизация мозговых волн формирует слова, которые мы слышим

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые создали стимулы как для звуков, так и для слов. Например, в голландском языке есть слова dat («это») и gat («дыра»). Первое встречается в речи чаще, чем второе. Также как и буквы «d» и «g» в словах. То есть вероятность их произнесения и возможности их услышать выше.