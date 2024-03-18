Ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны

Ученые считают, что их работа может лечь в основу новых подходов к лечению и диагностике нарушений памяти. Возможно, мозговые волны движутся в неправильном направлении при заболеваниях мозга. Кроме того, есть шанс, что это можно исправить стимуляцией мозга.