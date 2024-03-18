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Ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны

В процессе формирования памяти волны распространяются в направлении от задней части мозга к передней, а в процессе воспоминаний — наоборот. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior.
Источник: Freepik

Ученые проследили за активностью клеток мозга 93 людей, которых просили запомнить список слов или букв. Мозговые волны представляют собой слаженные электрические колебания сотен или тысяч отдельных нервных клеток в определенный момент.

Мозговые волны, как правило, распространялись от задней части мозга к передней в процессе запоминания. Когда же участников просили вспомнить определенные слова, волны мозговой активности шли из передней части мозга в заднюю. Однако были индивидуальные различия: у некоторых волны путешествовали в других направлениях.

Ученые считают, что их работа может лечь в основу новых подходов к лечению и диагностике нарушений памяти. Возможно, мозговые волны движутся в неправильном направлении при заболеваниях мозга. Кроме того, есть шанс, что это можно исправить стимуляцией мозга.