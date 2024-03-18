Ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны

Ученые проследили за активностью клеток мозга 93 людей, которых просили запомнить список слов или букв. Мозговые волны представляют собой слаженные электрические колебания сотен или тысяч отдельных нервных клеток в определенный момент.
Мозговые волны, как правило, распространялись от задней части мозга к передней в процессе запоминания. Когда же участников просили вспомнить определенные слова, волны мозговой активности шли из передней части мозга в заднюю. Однако были индивидуальные различия: у некоторых волны путешествовали в других направлениях.
Ученые считают, что их работа может лечь в основу новых подходов к лечению и диагностике нарушений памяти. Возможно, мозговые волны движутся в неправильном направлении при заболеваниях мозга. Кроме того, есть шанс, что это можно исправить стимуляцией мозга.