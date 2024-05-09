Символ богатства и признак колдовства: история красной помады

Красная помада сегодня ассоциируется у многих с уверенностью и гламуром, но ее применение изменчиво и разнообразно. Для одних она олицетворяет классическую женственность и утонченность; для других — смелое утверждение индивидуальности и вызова. Ее очарование заключается не только в ее оттенке, но и во множестве интерпретаций и эмоций, которые она вызывает.