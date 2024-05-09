Символ богатства и признак колдовства: история красной помады

Красная помада сегодня ассоциируется у многих с уверенностью и гламуром, но ее применение изменчиво и разнообразно. Для одних она олицетворяет классическую женственность и утонченность; для других — смелое утверждение индивидуальности и вызова. Ее очарование заключается не только в ее оттенке, но и во множестве интерпретаций и эмоций, которые она вызывает.
Редакция National Geographic рассказала, когда появилась красная помада и что она означала в разные века.
С тех пор тенденция хорошо прижилась и начала распространяться. Многочисленные археологические раскопки показывали, что многие богатые люди были похоронены с красителями для губ, которые хранились в раковинах ракушек. Аристократы в Древнем Египте использовали охру, смешанную со смолой, для придания ярко-красного оттенка. Королева Клеопатра предпочитала кармин, темно-красный пигмент, добываемый из жуков кошенили.
В Древней Греции по красным губам можно было определить работниц секс-бизнеса. Они были обязаны использовать помаду, а в случае неповиновения им грозило наказание.
Во времена Римской империи окрашивание губ стало обычным делом. Яркие цвета считались признаком высокого социального статуса. Однако для получения таких оттенков использовались дорогие ингредиенты. Они содержали большое количество ртутной киновари, из-за чего помада становилась настоящим ядом. Бедняки, которым приходилось полагаться на осадок вина для окрашивания, в конечном итоге не имели больших проблем со здоровьем.
В средние века христиане считали макияж противоречащим религиозным учениям, которые подчеркивали смирение и естественную красоту как часть Божьего замысла.
В Англии считалось, что красная помада отпугивает злых духов. Елизавета I красила губы алым оттенком. Он изготавливался из кошенили, гуммиарабика, яичных белков и инжирного молока. Популярность такого средства для макияжа резко возросла.
Когда на престол взошел Яков I, красную помаду считали символом колдовства, она вызывала у людей настоящий ужас. В 1770 году британский парламент принял закон, согласно которому любая женщина, подозреваемая в использовании косметики как средства обмана мужчин для вступления в брак, может быть привлечена к суду как ведьма.
В 1920 годах красная помада стала символом борьбы за права женщин. В последующие годы средство окрашивания губ становилось более популярным.
Ярко-красная помада оставалась классическим выбором и после Второй мировой войны, поскольку голливудские актрисы, такие как Одри Хепберн и Мэрилин Монро, сделали ее одним из основных элементов моды. Красные оттенки губ до сих пор являются символами красоты и силы.
Ранее в Иране обнаружили губную помаду возрастом четыре тысячи лет.
Анна Морозова