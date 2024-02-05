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В Иране обнаружили губную помаду возрастом 4 тысячи лет

Учёные из Тегеранского университета нашли в Иране небольшую ёмкость с хлоритом, который ещё во времена бронзового века мог использоваться в качестве флакона для губной помады или косметической пасты красного цвета. Об этом говорится в публикации на портале Scientific Reports.
Источник: Scientific Reports / M. Vidale, F. Zorzi

Находка, обнаруженная в городе Джирофт провинции Керман в юго-восточной части страны, была проанализирована с помощью нескольких методов, в том числе рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектроскопией и высокоффективной жидкостной хроматографией-масс-спектрометрии. Это позволило выявить минеральные остатки красного вещества внутри сосуда. В частности, гематит, оксид марганца и браунит в смеси с галенитом и англезитом были найдены вместе с восками растительного происхождения и прочими органическими веществами. Достаточно похожие рецепты используются современными производителями при создании помад.

Также учёные провели первое радиоуглеродное датирование найденой косметики эпохи бронзового века на Ближнем Востоке. Полученные результаты отсылают к началу 2-го тысячелетия до нашей эры — временам правления могущественной восточно-иранской цивилизация Мархаши, упоминания о которой есть в месопотамских текстах, сделанных ещё методом клинописи. Такие данные вписываются в контекст современной археологии, открывая новые детали о становлении культуры и косметологии в древнем Иране.