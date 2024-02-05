В Иране обнаружили губную помаду возрастом 4 тысячи лет

Находка, обнаруженная в городе Джирофт провинции Керман в юго-восточной части страны, была проанализирована с помощью нескольких методов, в том числе рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектроскопией и высокоффективной жидкостной хроматографией-масс-спектрометрии. Это позволило выявить минеральные остатки красного вещества внутри сосуда. В частности, гематит, оксид марганца и браунит в смеси с галенитом и англезитом были найдены вместе с восками растительного происхождения и прочими органическими веществами. Достаточно похожие рецепты используются современными производителями при создании помад.