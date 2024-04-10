Сильвестра Сталлоне обвинили в оскорблении массовки на съемках сериала

В августе 2022 года жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Она обвиняла мужа в преднамеренной растрате общих сбережений. Слухи о расставании знаменитостей появились после того, как Сталлоне перекрыл татуировку с портретом супруги изображением своей собаки. Осенью 2022 года актер объявил о воссоединении с ней. Сталлоне признал, что не уделял должного внимания близким и был сосредоточен на карьере. Однако из-за размолвки с Флавин он пересмотрел свои взгляды на отношения в семье.