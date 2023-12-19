Сидячий образ жизни вреден даже детям

Многие исследования показали, что сидячий образ жизни провоцирует тревожность, депрессию, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени, диабета, подагры, остеопороза, сколиоза и даже некоторых видов рака у взрослых. Доктор медицинских наук из Восточнофинляндского университета Эндрю О’Агбадже проанализировал его влияние на организм детей и подростков.

Результаты исследования, которое ученый проводил в течение 13 лет, представлены в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. В работе участвовало 792 ребенка, средний возраст которых на начало исследования составил 11,7 года. Автор исследования измерял, сколько времени в сутки они сидели. Данные проводились, когда испытуемые были в возрасте 11, 15 лет и в 24 года.

У детей и подростков неоднократно измеряли уровни липопротеинов высокой плотности и холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и общего холестерина, глюкозы, инсулина и высокочувствительного С-реактивного белка в крови. За 13 лет наблюдений время сидячего образа жизни увеличилось примерно с шести до девяти часов в день, а общая физическая активность снизилась с шести до трех часов. Среднее повышение уровня холестерина при этом составило 0,69 миллимоля на литр.

Ученый пришел к выводу, что у участников, которые вели малоподвижный образ жизни с самого детства, уровень общего холестерина увеличился на 67%.

Одновременно с этим О’Агбадже обратил внимание на то, что общая физическая нагрузка в среднем до 4,5 часа в день с детства и до 24 лет привела к снижению общего холестерина на 0,53 миллимоля на литр. Интересно, что ожирение повлияло на этот процесс: оно снизило положительное действие физических нагрузок на уровень холестерина.

Недавно бразильские ученые пришли к выводу, что малоподвижный образ жизни без умственных нагрузок связан с повышенными шансами развития депрессии.

Олеся Маевская