Шум от реактивного самолета может повлиять на здоровье людей

Чаще четырех дней в неделю электронные штурмовики Boeing EA-18G Growler, базирующиеся на военно-морской авиабазе Уидби-Айленд на окраине острова Уидби (штат Вашингтон, США) совершают полеты над головами тысяч людей. Пилоты отрабатывают приземление по типу «касание-уход» (touch-and-go landing) — посадка самолета и повторный взлет без полной остановки. При этом они создают такой шум, который по громкости можно сравнить с рок-концертом.
Ученые из Вашингтонского университета провели исследование и выяснили, что шум от электронных штурмовиков представляет значительный риск для здоровья 74 тысяч человек. Работа опубликована в Journal of Exposition Science and Environmental Epidemiology.
По словам ученых, шум военных самолетов более интенсивный и громкий, чем шум от коммерческих самолетов.
Помимо прочего, недалеко от военно-морской авиабазы находится школа. Воздействие шума на учеников может привести к развитию задержки в обучении.
В общей сложности, 74 316 человек подвергались воздействию среднего уровня шума, который создавал риск раздражения, 41 089 из которых пожаловались на ночной шум, что неблагоприятно воздействовало на сон. Еще 8 059 человек, большинство из которых проживали в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос самолетов, рисковали со временем частично потерять слух.
Уровень шума в округе превышает 100 децибел, в то время как допустимый уровень громкости для человеческого слуха не должен быть выше 40 децибел.
«Наш организм вырабатывает много гормонов стресса в ответ на шум в целом, не имеет значения, что это за шум. Но особенно, если он повторяющийся и резкий, можно ожидать усиления реакции гормонов стресса», — заключили специалисты.
Снизить уровень шума может помочь разработка ученых из США. Они создали шелковую ткань, почти полностью подавляющую звуки.
Анна Морозова