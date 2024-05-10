Шум от реактивного самолета может повлиять на здоровье людей

Чаще четырех дней в неделю электронные штурмовики Boeing EA-18G Growler, базирующиеся на военно-морской авиабазе Уидби-Айленд на окраине острова Уидби (штат Вашингтон, США) совершают полеты над головами тысяч людей. Пилоты отрабатывают приземление по типу «касание-уход» (touch-and-go landing) — посадка самолета и повторный взлет без полной остановки. При этом они создают такой шум, который по громкости можно сравнить с рок-концертом.