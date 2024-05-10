Ученые создали почти полностью подавляющую звуки шелковую ткань

Во-вторых, в менее интуитивном, но не менее впечатляющем случае тканью можно манипулировать, чтобы она оставалась неподвижной. Поскольку звук — это всего лишь акустическая вибрация воздуха, такая техника позволяет предотвратить передачу шума в помещениях, расположенных за тканью. По сути, этот метод отражает звук, подобно тому, как зеркало отражает свет. Этот метод может подавлять звук в больших пространствах, например, в комнате или самолете, в то время как первый метод работает для очень маленьких пространств.