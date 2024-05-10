Ученые создали почти полностью подавляющую звуки шелковую ткань

Как пишет ZME Science, в эпоху, когда фоновый гул городской жизни постоянно вторгается в наши будни, новая разработка в области технологии шумоподавления обещает уменьшить громкость. Исследователи разработали специальную шелковую ткань, настолько тонкую, что ее толщина едва превышает толщину человеческого волоса, но при этом достаточно мощную, чтобы значительно снизить уровень шума в больших помещениях.
Однако это не простая ткань, которую можно повесить как занавеску. Секрет ее звукоизоляции кроется в пьезоэлектрических волокнах, которые блокируют акустические колебания. Ткань может выполнять двойную задачу. Во-первых, она может генерировать звуковые волны, которые противодействуют нежелательному шуму, эффективно подавляя эти частоты. Эта технология отражает принцип работы наушников с функцией шумоподавления, которые используют микрофоны для обнаружения внешних звуков, а затем генерируют противоположные звуковые волны для подавления фонового шума.
Во-вторых, в менее интуитивном, но не менее впечатляющем случае тканью можно манипулировать, чтобы она оставалась неподвижной. Поскольку звук — это всего лишь акустическая вибрация воздуха, такая техника позволяет предотвратить передачу шума в помещениях, расположенных за тканью. По сути, этот метод отражает звук, подобно тому, как зеркало отражает свет. Этот метод может подавлять звук в больших пространствах, например, в комнате или самолете, в то время как первый метод работает для очень маленьких пространств.
Использование обычных, легких материалов, таких как шелк, холст и муслин, при создании этих шумоподавляющих тканей делает эту технологию доступным решением повседневных проблем. Последствия применения этой технологии выходят за рамки простого удобства. Поскольку городская среда становится все более плотной и шумной, возможность создавать тихие пространства с минимальными структурными изменениями может улучшить психическое здоровье и повысить производительность. По оценкам специалистов, хроническое воздействие шума ежегодно приводит к 48 тысячам новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний в Европе и нарушает сон 6,5 миллионов человек.