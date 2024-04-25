Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сходства между родителями и детьми оказались преувеличены

Черты характера ребенка невозможно предсказать по чертам матери и отца.

Источник: Freepik

Многие люди верят в пословицу «каков отец, таков и сын», поэтому судят о характере ребенка по его родителям. Однако ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) выяснили, что личностные черты детей невозможно точно предсказать по чертам матери или отца. Об этом пишет Daily Mail.

В исследовании участвовало 1000 человек (всего 500 пар родственников). Они сообщили об уровнях открытости, добросовестности, экстраверсии, сговорчивости, невротичности, а также удовлетворенности жизнью.

Помимо того, что люди сами оценивали черты своего характера, для получения более точных результатов исследователи слушали мнение о человеке от его родственника.

Оказалось, что наследуемость личностных черт составляет всего около 40%. То есть чуть более 60% детей не похожи на своих родителей.

По словам ученых, полученный показатель несущественен.

Также существует мнение о том, что характер ребенка зависит от воспитания и семьи, в которой он живет. Однако, говорят ученые, нет никаких доказательств того, что опыт совместного проживания детей с мамой и папой сделает их похожими друг на друга.

Специалисты подчеркнули, что любое сходство между родителями и детьми только укрепляет уверенность в верности пословиц «каков отец, таков и сын» и «какова мать, такова и дочь». Но эти афоризмы могут преувеличивать масштабы передачи генов.

Также ученые сделали вывод, что дети и родители в среднем различаются ненамного меньше, чем незнакомые люди.

Ранее ученые выяснили, что от рациона питания отца зависит здоровье его потомства.

Анна Морозова