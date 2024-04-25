Сходства между родителями и детьми оказались преувеличены

Многие люди верят в пословицу «каков отец, таков и сын», поэтому судят о характере ребенка по его родителям. Однако ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) выяснили, что личностные черты детей невозможно точно предсказать по чертам матери или отца. Об этом пишет Daily Mail.
В исследовании участвовало 1000 человек (всего 500 пар родственников). Они сообщили об уровнях открытости, добросовестности, экстраверсии, сговорчивости, невротичности, а также удовлетворенности жизнью.
Помимо того, что люди сами оценивали черты своего характера, для получения более точных результатов исследователи слушали мнение о человеке от его родственника.
По словам ученых, полученный показатель несущественен.
Также существует мнение о том, что характер ребенка зависит от воспитания и семьи, в которой он живет. Однако, говорят ученые, нет никаких доказательств того, что опыт совместного проживания детей с мамой и папой сделает их похожими друг на друга.
Специалисты подчеркнули, что любое сходство между родителями и детьми только укрепляет уверенность в верности пословиц «каков отец, таков и сын» и «какова мать, такова и дочь». Но эти афоризмы могут преувеличивать масштабы передачи генов.
Также ученые сделали вывод, что дети и родители в среднем различаются ненамного меньше, чем незнакомые люди.
Ранее ученые выяснили, что от рациона питания отца зависит здоровье его потомства.
Анна Морозова