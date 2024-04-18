Ученые узнали, как рацион отца влияет на здоровье его потомков

Международная команда ученых из Австралии, США и Дании в новом проведенном исследовании сфокусировали свое внимание на том, как рацион питания отца влияет на будущее его детей. Благодаря экспериментам на мышах удалось установить, как употребляемая пища влияет на особей мужского и женского пола в потомстве. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Для двух самцов ученые разработали десять видов рациона. Они отличались содержанием белков, жиров и углеводов. Самок, с которыми спаривали участвующих в эксперименте мышей, вырастили на стандартно сбалансированном питании. Рацион особей мужского пола во всех случаях был низкокалорийным, но кормили их более чем достаточно.
Детеныши мужского пола, у отцов которых в рационе присутствовало большое количество углеводом и было мало белков, чаще всего рождались с высоким уровнем тревожности. Если в питании было много жиров, у дочерей особей мужского пола имелись признаки нарушения обмена веществ и склонность к ожирению.
Также ученые выяснили, что самцы с высокобелковым рационом ели больше своих сородичей. Однако на потомство повлияло не только количество калорий, но и состав диеты.
Ученые надеются, что результаты их работы можно будет применить для составления рациона для будущих отцов. Подобные инструкции помогут снизить риск развития метаболических и психологических заболеваний у будущих детей.
На психику ребенка также может повлиять и вовлеченность отца в воспитание. Ученые выяснили, что чем больше папа уделяет внимания детям, тем ниже у них риск задержки развития.
Анна Морозова