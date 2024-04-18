Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые узнали, как рацион отца влияет на здоровье его потомков

В числе эффектов оказались метаболические заболевания и расстройства настроения.

Источник: AP 2023

Международная команда ученых из Австралии, США и Дании в новом проведенном исследовании сфокусировали свое внимание на том, как рацион питания отца влияет на будущее его детей. Благодаря экспериментам на мышах удалось установить, как употребляемая пища влияет на особей мужского и женского пола в потомстве. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Для двух самцов ученые разработали десять видов рациона. Они отличались содержанием белков, жиров и углеводов. Самок, с которыми спаривали участвующих в эксперименте мышей, вырастили на стандартно сбалансированном питании. Рацион особей мужского пола во всех случаях был низкокалорийным, но кормили их более чем достаточно.

Детеныши мужского пола, у отцов которых в рационе присутствовало большое количество углеводом и было мало белков, чаще всего рождались с высоким уровнем тревожности. Если в питании было много жиров, у дочерей особей мужского пола имелись признаки нарушения обмена веществ и склонность к ожирению.

Также ученые выяснили, что самцы с высокобелковым рационом ели больше своих сородичей. Однако на потомство повлияло не только количество калорий, но и состав диеты.

Ученые надеются, что результаты их работы можно будет применить для составления рациона для будущих отцов. Подобные инструкции помогут снизить риск развития метаболических и психологических заболеваний у будущих детей.

На психику ребенка также может повлиять и вовлеченность отца в воспитание. Ученые выяснили, что чем больше папа уделяет внимания детям, тем ниже у них риск задержки развития.

Анна Морозова