Ученые узнали, как рацион отца влияет на здоровье его потомков

Детеныши мужского пола, у отцов которых в рационе присутствовало большое количество углеводом и было мало белков, чаще всего рождались с высоким уровнем тревожности. Если в питании было много жиров, у дочерей особей мужского пола имелись признаки нарушения обмена веществ и склонность к ожирению.