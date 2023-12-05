Шедевр абстрактной живописи случайно продали за бесценок

Сара Боннер из штата Квинсленд в Австралии приобрела картину в интернете еще в 2021 году. В этом году женщине срочно понадобились деньги, поэтому она решила продать работу в Сети за 100 австралийских долларов (около шести тысяч рублей). Вскоре на ее объявление откликнулся Ли Кейпел, предложив сразу 200 долларов. Уже через пару дней мужчина забрал изображение и заплатил оговоренную сумму. Только потом Сара поняла, что совершила большую ошибку.

Как пишет Daily Mail, на следующий день с Боннер связался мужчина, который видел объявление. Он заявил, что проданная за бесценок картина была написана известным французским художником-абстракционистом Пьером Сулажем, поэтому цена его произведения составляет как минимум 20 тысяч австралийских долларов (более одного миллиона рублей).

Эксперты считают, что картина, попавшая в руки Боннер, называется «Литография № 3». Она была создана в 1957 году. Всего известно около 200 копий этой работы, стоимость каждой из которых составляет сейчас 46 тысяч австралийских долларов (2,7 миллиона рублей).

Узнав о настоящей стоимости картины, женщина пыталась связаться с Ли Кейпелом, который оказался крупным арт-дилером из Сиднея, однако это ей сделать не удалось. Его компания отказывается комментировать сделку, которая, как уточняют специалисты, была проведена без нарушений.

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Анна Морозова