На кухне француженки был найден шедевр XIII века

Давно утерянный шедевр флорентийского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, «Осмеянный Христос», нашелся на кухне у пенсионерки из Франции. Картина была написана в 1280 году, пишет UPI.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BK_lijVSkC0?si=z4_qzrRIPbKaU75m" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Старушка не подозревала о ценности работы и только в 2019 году решила отнести ее на оценку экспертам. Произведение искусства было передано для продажи на аукционе примерно за 26,8 миллиона долларов (2,4 миллиарда рублей), но французское правительство запретило его экспортировать, объявив национальным достоянием.

Рима Абдул Малак, министр культуры Франции, и Лоуренс де Кар, директор Лувра, заявили, что картина обрела новое пристанище в знаменитом парижском музее. Правительство страны выкупило картину у победителя аукциона.

Недавно американец во время уборки в доме нашел почти миллион монет. Их примерная стоимость равна восьми тысячам долларов.