Северные олени находят лишайники при помощи ультрафиолета

Как известно, северные олени умеют приспосабливаться к суровым погодным условиям и находить пропитание даже там, где, казалось бы, его нет. К примеру, животные питаются лишайниками — «оленьим мхом», или ягелем (беловатые кустики, богатые большим количеством нутриентов и полезных питательных веществ). Летом его увидеть достаточно легко, но вот зимой это становится проблематично. Однако эти парнокопытные адаптировались к поиску пищи.

Исследователи из Дартмутского колледжа выяснили, что северные олени научились видеть ультрафиолет за счет смены цвета отражающей оболочки глазного дна зимой с желтого на голубой. Работа опубликована в журнале i-Perception.

По мнению авторов исследования, именно ягель стал причиной появления сезонности воспринимаемого спектра. Благодаря экспериментам стало известно, что лишайники легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330−370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету.

Это электромагнитное излучение северные олени могут улавливать благодаря особому тапетуму (tapetum lucidum) — отражающему слою сосудистой оболочки глаза, скрытому под ее поверхностью за сетчаткой. Tapetum lucidum содержит кристаллы гуанина и различные пигменты, работая как светоотражатель (именно поэтому глаза некоторых животных светятся в темноте). То есть часть попавшего света отражается, что позволяет лучше видеть в полумраке.

У северных оленей тапетум меняет цвет в зависимости от сезона: летом он имеет желтый или золотистый оттенок, а зимой становится голубым. В результате он может отражать не только видимый свет, но и ультрафиолет.

Ранее стало известно, что почти все млекопитающие светятся в ультрафиолете.