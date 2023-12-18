Северные олени находят лишайники при помощи ультрафиолета
Они научились улавливать этот спектр света для поиска пищи.
Они научились улавливать этот спектр света для поиска пищи.
Как известно, северные олени умеют приспосабливаться к суровым погодным условиям и находить пропитание даже там, где, казалось бы, его нет. К примеру, животные питаются лишайниками — «оленьим мхом», или ягелем (беловатые кустики, богатые большим количеством нутриентов и полезных питательных веществ). Летом его увидеть достаточно легко, но вот зимой это становится проблематично. Однако эти парнокопытные адаптировались к поиску пищи.
Исследователи из Дартмутского колледжа выяснили, что северные олени научились видеть ультрафиолет за счет смены цвета отражающей оболочки глазного дна зимой с желтого на голубой. Работа опубликована в журнале i-Perception.
По мнению авторов исследования, именно ягель стал причиной появления сезонности воспринимаемого спектра. Благодаря экспериментам стало известно, что лишайники легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330−370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету.
Это электромагнитное излучение северные олени могут улавливать благодаря особому тапетуму (tapetum lucidum) — отражающему слою сосудистой оболочки глаза, скрытому под ее поверхностью за сетчаткой. Tapetum lucidum содержит кристаллы гуанина и различные пигменты, работая как светоотражатель (именно поэтому глаза некоторых животных светятся в темноте). То есть часть попавшего света отражается, что позволяет лучше видеть в полумраке.
У северных оленей тапетум меняет цвет в зависимости от сезона: летом он имеет желтый или золотистый оттенок, а зимой становится голубым. В результате он может отражать не только видимый свет, но и ультрафиолет.
Ранее стало известно, что почти все млекопитающие светятся в ультрафиолете.
Анна Морозова