Исследование: почти все млекопитающие светятся в ультрафиолете

The Guardian передает, что зоологи из Западно-Австралийского музея обнаружили, что 86% млекопитающих обладают флуоресцентным мехом. Это свойство уже наблюдали у австралийских сумчатых, включая утконосов, вомбатов, тасманских дьяволов и ехидн.

Теперь ученые внимательно изучили 125 видов млекопитающих и заметили, что все они обладают той или иной формой флуоресценции. Исследователи обнаружили, что у 107 из 125 видов (86%) мех светился под ультрафиолетом.

Необычное свойство было наиболее распространено и интенсивно среди ночных видов, но также заметно у животных, которые активны в дневное время, включая горную зебру и белого медведя. Ученые отмечают, что 125 видов представляют все 27 ныне живущих отрядов млекопитающих и около половины всех ныне живущих семейств млекопитающих.

Зачем флуоресценция нужна млекопитающим до сих пор неизвестно. Возможно, для того, чтобы сделать животных ярче и заметнее, но у отдельных видов может и не иметь функционального значения.

Недавнее исследование показало, как холод повышает аппетит млекопитающих. Но для реакции нужно подождать шесть часов.