Ученые: СДВГ может иметь эволюционные преимущества

В эксперименте приняли участие около 450 человек, которые были обследованы на наличие СДВГ. В ходе игры выяснилось, что те, у кого синдром был выражен ярче, чаще переходили с одного куста на другой. Но в то же время они собрали больше плодов, чем остальные.