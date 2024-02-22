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Ученые: СДВГ может иметь эволюционные преимущества

Диагноз был выгоден для охотников-собирателей.
Источник: Freepik

В начале 2000-х годов специалисты изучали генетику уникального племени Ариаал, живущего на севере Кении. Традиционно племя было кочевым, но со временем люди осели в одном месте и стали использовать современные методы ведения сельского хозяйства. Тогда же остались и те, кто продолжил жить как кочевые скотоводы.

Ученые сравнили генетику и состояние здоровья двух этих групп и выяснили, что все дети Ариаал с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), привыкшие к одному месту жительства, имели плохое здоровье и рассеянное поведение. Но если синдром присутствовал у ребенка, ведущего кочевой образ жизни, он отличался силой и лучшим питанием. У людей в современном мире СДВГ характеризуется невнимательностью, высокой отвлекаемостью, избыточной физической активностью и импульсивностью.

Специалисты сделали вывод, что, возможно, мутация гена, связанного с СДВГ, помогала детям более эффективно защищать свой скот от налетчиков или находить источники пищи и воды. Тогда же возник вопрос: может ли синдром дефицита внимания и гиперактивности в какой-то степени быть полезным для племени?

Ученые из Пенсильванского университета (США) разработали уникальную компьютерную игру, чтобы ответить на этот вопрос. По данным редакции New Atlas, участники в течение восьми минут должны были собрать с одного куста как можно больше ягод, наведя на него курсор мыши.

Каждый раз, когда игроки добывали пищу с одного и того же куста, их урожай немного снижался, при переходе на другое насаждение — получали штраф по времени.

В эксперименте приняли участие около 450 человек, которые были обследованы на наличие СДВГ. В ходе игры выяснилось, что те, у кого синдром был выражен ярче, чаще переходили с одного куста на другой. Но в то же время они собрали больше плодов, чем остальные.

Исследователи подчеркнули, что полученные результаты не являются окончательным утверждением, что СДВГ был не недугом, а эволюционным преимуществом. Они предлагают убедительную и обоснованную причину, по которой небольшой процент людей в современном мире продолжают обладать чертами, характерными синдрому чертами.

Ранее врачи развеяли популярные мифы о СДВГ.

Анна Морозова