Считавшуюся разрушенной гробницу бронзового века нашли в Ирландии

Остатки каменной гробницы раннего бронзового века (конец IV — вторая треть III тыс. до н.э.), многие годы считавшейся разрушенной, обнаружены в британском графстве Керри на атлантическом побережье Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

Гробница, наиболее известная как Altóir na Gréine, около 4 тыс. лет хранилась на одном из холмов полуострова Дингл. В XIX веке захоронение неожиданно исчезло. Эксперты полагали, что злоумышленники разобрали каменную гробницу и унесли ее части с собой, использовав их в строительных целях.

Впрочем, за 14 лет до происшествия, в 1838 году, английская аристократка и путешественница Джорджиана Чаттертон успела посетить тот самый холм на полуострове Дингл и зарисовать гробницу.

Недавно на место захоронения также отправился современный исследователь ирландского фольклора Билли Мэг Флойнн. Он снял этот участок на видокамеры и заметил, что один из булыжников в зарослях напоминает камень с эскиза леди Чаттертон.

Мэг Флойнн обратился за помощью к Национальной службе памятников. Изучив булыжник, специалисты подтвердили, что камень был частью древней гробницы.

«А ведь люди думали, что все было разрушено. Впервые за более чем 180 лет археологи узнали, где находятся остатки гробницы», — отметил Мэг Флойнн.

Впрочем, до сих неизвестно, кто и зачем разрушил памятник. Дело в том, что в XIX веке существовало табу на разрушение подобных объектов: люди считали, что это принесет неудачу или катастрофу.

Теперь памятник бронзового века будет внесен в базу данных национальных памятников Ирландии.