Сапожники рассказали, как выбрать качественную обувь

Велакулис говорит: «Если фурнитура выглядит хлипкой, мягкой, она, скорее всего, сломается». Это касается пряжек, ремней, молний и шнурков. Хассетт добавляет: «Я думаю, что в обуви, которая прослужит 10 и более лет, молния — рискованное дополнение». Он считает, что самой прочной обувью будет та, которая застегивается на шнурки или надевается и снимается без помощи фурнитуры.