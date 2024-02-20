Сапожники рассказали, как выбрать качественную обувь

Из-за роста массового производства и распространения синтетических материалов, качественную обувь найти становится все сложнее. Редакция The Guardian собрала советы от опытных сапожников о том, как подобрать качественную вещь, которая прослужит долгие годы.
Верный признак качества — высококачественная кожа
Дженни Велакулис, владелица Evans Leather Repair в Royal Arcade в Мельбурне, говорит, что самое главное, на что нужно обращать внимание при покупке качественной обуви, — это натуральная кожа. Ее проще залатать и носить дальше, она приобретает комфортную ноге форму и при правильном уходе может прослужить много лет.
Сапожник и ремесленник Тео Хассетт добавляет, что лучше всего выбирать высококачественную кожу, поверхностный слой которой был сохранен (не подвергался скоблению/шлифовке) — она имеет естественную текстуру на поверхности. Он советует остерегаться кожи, покрытой пластиком или на которую нанесена корректирующая поверхность — эти средства используются для маскировки расколов или шкур низкого качества.
Обуви из пластика стоит избегать
Ее сложно починить, она маркая и зачастую выдается за товар из «веганской кожи». Верный признак некачественной обуви — синтетика и смола в ее составе.
Наличие выраженных швов обязательно
Качественный шов фиксирует подошву и может быть заменен, а вот склеенную обувь починить будет очень сложно. К тому же, закупоренная составом обувь будет заставлять вас потеть чаще.
Обращайте внимание на подошву
Если вам предстоит много ходить в конкретной паре обуви, Хассетт советует поискать толстую резиновую подошву «коммандос» или резиновую подошву Dainite — одни из самых прочных на современном рынке. К подошве и пятке классических туфель можно прикрепить тонкий слой резины, который можно обновлять по мере необходимости.
Также следует обратить внимание на конструкцию каблуков. Хорошо сделанные броги или ботинки должны иметь наборный кожаный каблук. Его изготавливает сапожник, разрезая и складывая куски кожи друг на друга с помощью клея. В случае порчи пятку можно будет легко отремонтировать, поскольку слои при необходимости можно заменить.
Фурнитура тоже важна
Велакулис говорит: «Если фурнитура выглядит хлипкой, мягкой, она, скорее всего, сломается». Это касается пряжек, ремней, молний и шнурков. Хассетт добавляет: «Я думаю, что в обуви, которая прослужит 10 и более лет, молния — рискованное дополнение». Он считает, что самой прочной обувью будет та, которая застегивается на шнурки или надевается и снимается без помощи фурнитуры.
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Олеся Маевская