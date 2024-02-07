Россиянам рассказали, от каких домашних тапок больше вреда, чем пользы

Желательно, чтобы тапочки были с небольшим каблуком. Они не должны быть сделаны из дешёвых (не дышащих) искусственных материалов. Синтетика не пропускает воздух и способствует потоотделению, создавая среду для размножения грибков и бактерий. По этой же причине не рекомендуется ношение тапочек без носков. Следует отдавать предпочтение верху из натуральной замши или шерсти, стелькам внутри — из натуральных материалов, подошве — из натуральной кожи. Домашняя обувь из натуральной кожи показана всем, кто страдает от сильного потоотделения, добавил эксперт.