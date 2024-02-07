Россиянам рассказали, от каких домашних тапок больше вреда, чем пользы

В каком случае от этой обуви больше вреда, чем пользы, Life.ru рассказал Александр Созыкин — доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.
Неправильный подбор тапочек и, как следствие, неправильная постановка стопы при ходьбе в них приводят к изменениям в суставах — вплоть до деформации. Причём не только суставо-связочно-мышечного аппарата стопы, но и мышц, суставов всех нижних конечностей, таза и различных отделов позвоночника, включая шейный! А отсутствие каблука способно в значительной степени усугубить имеющиеся проблемы с ногами или вызвать заболевание.
Созыкин перечислил главные требования ортопедов к домашней обуви.
Желательно, чтобы тапочки были с небольшим каблуком. Они не должны быть сделаны из дешёвых (не дышащих) искусственных материалов. Синтетика не пропускает воздух и способствует потоотделению, создавая среду для размножения грибков и бактерий. По этой же причине не рекомендуется ношение тапочек без носков. Следует отдавать предпочтение верху из натуральной замши или шерсти, стелькам внутри — из натуральных материалов, подошве — из натуральной кожи. Домашняя обувь из натуральной кожи показана всем, кто страдает от сильного потоотделения, добавил эксперт.
Подошва тапочек должна быть гибкой. В них важно твёрдо стоять на ногах! Обязательно примеряйте тапочки перед покупкой, пройдитесь в них: пальцы ног не должны сильно подниматься, удерживая обувь на ногах.
Тапочки рекомендуется менять, стирать или чистить не реже одного раза в квартал. Отдельный совет собеседник Life.ru дал родителям: детские ортопеды советуют не обувать малышей, которые только учатся ходить. Делая шаги босыми ножками, дети естественным образом задействуют мышцы и в результате укрепляют тело. Нервы в стопах передают сигнал мозгу, развивая пространственное мышление и координацию. Если ребёнок постоянно ходит в тапочках (или другой домашней обуви), повышается риск развития плоскостопия.