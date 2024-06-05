Самый полный скелет стегозавра продадут на аукционе

Скелет стегозавра продадут на аукционе Sotheby’s. Это самый крупный и полный скелет стегозавра из когда-либо найденных. Его высота составляет 3,4 метра, а длина превышает 6 метров.
Начальная стоимость лота 4−6 млн долларов. Стегозавр (его назвали Апексом) может побить прежний рекорд, который принадлежал скелету тираннозавра по имени Стэн. В 2020 году его продали за 31,8 миллиона долларов.
Скелет Апекса состоит из 247 костей. На нем не зафиксировали никаких следов нападения хищника. При этом там обнаружили признаки артрита. Это говорит о том, что стегозавр скончался в преклонном возрасте.
Ранее ученые нашли в Зимбабве совершенно новый вид динозавров.
Айгуль Сабитова