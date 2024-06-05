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Самый полный скелет стегозавра продадут на аукционе

Его нашли в мае 2022 года в штате Колорадо в формации Моррисон — древних осадочных отложениях, богатых окаменевшими останками динозавров.

Источник: Sotheby's

Скелет стегозавра продадут на аукционе Sotheby’s. Это самый крупный и полный скелет стегозавра из когда-либо найденных. Его высота составляет 3,4 метра, а длина превышает 6 метров.

Начальная стоимость лота 4−6 млн долларов. Стегозавр (его назвали Апексом) может побить прежний рекорд, который принадлежал скелету тираннозавра по имени Стэн. В 2020 году его продали за 31,8 миллиона долларов.

Скелет Апекса состоит из 247 костей. На нем не зафиксировали никаких следов нападения хищника. При этом там обнаружили признаки артрита. Это говорит о том, что стегозавр скончался в преклонном возрасте.

Ранее ученые нашли в Зимбабве совершенно новый вид динозавров.

Айгуль Сабитова