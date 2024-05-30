Ученые нашли в Зимбабве совершенно новый вид динозавров

Специалисты отметили, что Musankwa sanyatiensis стал первым динозавром, обнаруженным в бассейне Средней Замбези за более чем 50 лет и лишь четвертым древним ящером, открытым за всю историю страны. Предыдущие находки были сделаны в 1969, 1972 и 2022 годах.