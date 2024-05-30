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Ученые нашли в Зимбабве совершенно новый вид динозавров

Международная группа палеонтологов из ЮАР, Зимбабве, США и других стран открыли совершенно новый вид динозавров в Зимбабве.

Источник: Atashni Moopen/University of the Witwatersrand

Окаменелости нашли на берегу озера Кариба. Ящеру дали имя Musankwa sanyatiensis. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

По словам команды, динозавры мусанква обитали на территории Африки в период позднего триса около 210 млн лет назад.

Это были крупные травоядные животные с длинными шеями, передвигавшиеся на двух ногах. Вес взрослого мусанква достигал 390 килограммов.

Эволюционный анализ показал, что открытый вид тесно связан с сородичами из Южной Африки и Аргентины.

Специалисты отметили, что Musankwa sanyatiensis стал первым динозавром, обнаруженным в бассейне Средней Замбези за более чем 50 лет и лишь четвертым древним ящером, открытым за всю историю страны. Предыдущие находки были сделаны в 1969, 1972 и 2022 годах.

Ученые считают, что дальнейшие раскопки в Зимбабве позволят лучше понять триасовое вымирание — катастрофическое событие, которое кардинально изменило биоразнообразие Земли около 200 млн лет назад.