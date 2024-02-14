Самый необычный из псовых: что мы знаем о гривистом волке

Всего лишь одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гривистый волк (Chrysocyon brachyurus) — необычный хищник. Тело животного выглядит непропорционально из-за больших ушей и небольшого горба на загривке. Однако внимание привлекают длинные лапы животного. Именно они делают млекопитающее особенным и самым высоким из семейства псовых.
Гривистый волк является довольно крупным хищником. Длина его тела вместе с головой составляет 110−115 сантиметров, хвоста — 40 сантиметров, а высота в холке может превышать 90 сантиметров. При этом масса у животного не слишком большая — взрослые особи весят около 30 килограммов.
Обитает волк на территории Аргентины, Бразилии, Боливии, Перу и Парагвая. Встретить хищника можно в саваннах, на пастбищах, в речных долинах, в лесах без подлеска, на опушках, лугах, в заброшенных культурных ландшафтах. Также животное является типичным обитателем серраду — южноамериканской саванны, которая включает в себя большое разнообразие стаций вроде речных пойм, разреженных лесов, кустарниковых ландшафтов.
В целом, волк может обитать везде, где есть хороший обзор пространства. В этом немаловажную роль играют и длинные конечности животного. Интересно, что щенки Chrysocyon brachyurus по длине лап не отличаются от других представителей псовых, однако по мере взросления их ноги вытягиваются.
На первый взгляд может показаться, что такие длинные ноги позволяют животному быстро бегать. Но на самом деле оно развивает скорость от 60 до 70 километров в час. Поэтому такие конечности нужны для обзора и передвижения по ландшафтам с высокой травой.
Из-за того, что длинные ноги не помогают быстрее передвигаться, гривистые волки плохи в охоте. Поэтому большой процент их рациона составляет растительная пища. Животное может есть растения, а также плоды деревьев, растущих в ареале их обитания. Основная же пища — мелкие рептилии, которых млекопитающему удается обнаружить при помощи своих больших ушей. Особи стучат передними конечностями по земле для того, чтобы напугать добычу. Когда та в панике выбегает из своего убежища, хищник ловит ее.
С ногами и питанием понятно, но почему он гривистый? Тут все дело в его так называемом горбе. У волка длинная шерсть ярко-оранжевого цвета. В стрессовой ситуации она встает дыбом на загривке, придавая устрашающий вид животному. Это помогает спасти ему жизнь в случае опасности.
Эти длинноногие хищники ведут скрытный образ жизни, поэтому о них известно не так много. Статус вида, согласно Международному союзу охраны природы, — «находящийся под угрозой исчезновения». Поэтому во всех странах, где обитает гривистый волк, охота на него запрещена, а территории, где он обитает, охраняются.
При помощи больших ушей добычу ловит и большеухая лиса. Она примечательна еще и тем, что может обходиться совсем без воды.
Анна Морозова