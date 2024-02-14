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Самый необычный из псовых: что мы знаем о гривистом волке

Он является самым высоким из всего семейства.
Источник: Jonathan Wilkins/CC BY-SA 3.0

Всего лишь одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гривистый волк (Chrysocyon brachyurus) — необычный хищник. Тело животного выглядит непропорционально из-за больших ушей и небольшого горба на загривке. Однако внимание привлекают длинные лапы животного. Именно они делают млекопитающее особенным и самым высоким из семейства псовых.

Гривистый волк является довольно крупным хищником. Длина его тела вместе с головой составляет 110−115 сантиметров, хвоста — 40 сантиметров, а высота в холке может превышать 90 сантиметров. При этом масса у животного не слишком большая — взрослые особи весят около 30 килограммов.

Обитает волк на территории Аргентины, Бразилии, Боливии, Перу и Парагвая. Встретить хищника можно в саваннах, на пастбищах, в речных долинах, в лесах без подлеска, на опушках, лугах, в заброшенных культурных ландшафтах. Также животное является типичным обитателем серраду — южноамериканской саванны, которая включает в себя большое разнообразие стаций вроде речных пойм, разреженных лесов, кустарниковых ландшафтов.

В целом, волк может обитать везде, где есть хороший обзор пространства. В этом немаловажную роль играют и длинные конечности животного. Интересно, что щенки Chrysocyon brachyurus по длине лап не отличаются от других представителей псовых, однако по мере взросления их ноги вытягиваются.

Источник: sarefo/CC BY-SA 3.0

На первый взгляд может показаться, что такие длинные ноги позволяют животному быстро бегать. Но на самом деле оно развивает скорость от 60 до 70 километров в час. Поэтому такие конечности нужны для обзора и передвижения по ландшафтам с высокой травой.

Из-за того, что длинные ноги не помогают быстрее передвигаться, гривистые волки плохи в охоте. Поэтому большой процент их рациона составляет растительная пища. Животное может есть растения, а также плоды деревьев, растущих в ареале их обитания. Основная же пища — мелкие рептилии, которых млекопитающему удается обнаружить при помощи своих больших ушей. Особи стучат передними конечностями по земле для того, чтобы напугать добычу. Когда та в панике выбегает из своего убежища, хищник ловит ее.

С ногами и питанием понятно, но почему он гривистый? Тут все дело в его так называемом горбе. У волка длинная шерсть ярко-оранжевого цвета. В стрессовой ситуации она встает дыбом на загривке, придавая устрашающий вид животному. Это помогает спасти ему жизнь в случае опасности.

Эти длинноногие хищники ведут скрытный образ жизни, поэтому о них известно не так много. Статус вида, согласно Международному союзу охраны природы, — «находящийся под угрозой исчезновения». Поэтому во всех странах, где обитает гривистый волк, охота на него запрещена, а территории, где он обитает, охраняются.

При помощи больших ушей добычу ловит и большеухая лиса. Она примечательна еще и тем, что может обходиться совсем без воды.

Анна Морозова