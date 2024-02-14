Самый необычный из псовых: что мы знаем о гривистом волке

Из-за того, что длинные ноги не помогают быстрее передвигаться, гривистые волки плохи в охоте. Поэтому большой процент их рациона составляет растительная пища. Животное может есть растения, а также плоды деревьев, растущих в ареале их обитания. Основная же пища — мелкие рептилии, которых млекопитающему удается обнаружить при помощи своих больших ушей. Особи стучат передними конечностями по земле для того, чтобы напугать добычу. Когда та в панике выбегает из своего убежища, хищник ловит ее.