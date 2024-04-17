Самый большой в мире лифт может перевозить до 235 человек

Лифт весит 16 тонн, занимает площадь 25,7 квадратных метров и поддерживается девятью стальными тросами, закрепленными на стальных колоннах.
Помимо прочего, чудо инженерной мысли оснащено четырехпанельной стеклянной дверью и стенами, открывающими панорамный вид на комплекс и его сад. Несмотря на то, что лифт перемещается между пятью этажами со скоростью один метр в секунду, в нем установлены диваны для отдыха пассажиров.
Ранее Саудовская Аравия представила проект отеля с самым длинным подвесным бассейном в мире.
Анна Морозова