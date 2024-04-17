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Самый большой в мире лифт может перевозить до 235 человек

Сам он весит 16 тонн.

Источник: KONE Elevators

В 2022 году финская лифтовая компания установила самый большой в мире пассажирский лифт в здании Jio World Center в Мумбаи (Индия). Эта грузоподъемная машина может вместить в себя до 235 человек одновременно, пишет OddityCentral. Для сравнения: Boeing 757 вмещает 243 пассажира.

Лифт весит 16 тонн, занимает площадь 25,7 квадратных метров и поддерживается девятью стальными тросами, закрепленными на стальных колоннах.

Помимо прочего, чудо инженерной мысли оснащено четырехпанельной стеклянной дверью и стенами, открывающими панорамный вид на комплекс и его сад. Несмотря на то, что лифт перемещается между пятью этажами со скоростью один метр в секунду, в нем установлены диваны для отдыха пассажиров.

Ранее Саудовская Аравия представила проект отеля с самым длинным подвесным бассейном в мире.

Анна Морозова