Самый большой в мире лифт может перевозить до 235 человек

Помимо прочего, чудо инженерной мысли оснащено четырехпанельной стеклянной дверью и стенами, открывающими панорамный вид на комплекс и его сад. Несмотря на то, что лифт перемещается между пятью этажами со скоростью один метр в секунду, в нем установлены диваны для отдыха пассажиров.