В Саудовской Аравии появится самый длинный подвесной бассейн

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom представила новый туристический проект Treym. Согласно информации на официальном сайте компании, отель будет находиться напротив входа в лагуну на южном берегу залива Акаба.
Отель, рассчитанный на 250 номеров, будет состоять из двух зданий, соединенных 450-метровым подвесным бассейном. На данный момент это самая длинная подобная конструкция в мире.
Для гостей, помимо парусного спорта и дайвинга, предусмотрены фитнес-услуги, спа-процедуры и рестораны.
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии планируют построить самое высокое здание в мире.
Анна Морозова