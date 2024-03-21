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В Саудовской Аравии появится самый длинный подвесной бассейн

Его длина составит 450 метров.

Источник: NEOM

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom представила новый туристический проект Treym. Согласно информации на официальном сайте компании, отель будет находиться напротив входа в лагуну на южном берегу залива Акаба.

Отель, рассчитанный на 250 номеров, будет состоять из двух зданий, соединенных 450-метровым подвесным бассейном. На данный момент это самая длинная подобная конструкция в мире.

Для гостей, помимо парусного спорта и дайвинга, предусмотрены фитнес-услуги, спа-процедуры и рестораны.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии планируют построить самое высокое здание в мире.

Анна Морозова