Самым молодым художником в мире стал годовалый мальчик

Мама мальчика Шантель тоже художница. Она обнаружила страсть Эйса-Лиама к живописи, когда ему было всего 6 месяцев. Когда малыш учился ползать, она расстелила на полу кусок нерастянутого холста и капнула на него немного краски, чтобы занять его. Женщина в это время работала над заказной картиной. Мальчик в итоге размазал краску по всему холсту и в процессе создал свой первый шедевр под названием «Пополз». По словам матери, ребенок нашел в этом много радости.