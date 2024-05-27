Самым молодым художником в мире стал годовалый мальчик

Самым юным художником в мире оказался Эйс-Лиам Нана Сэм Анкра из Ганы. Об этом сообщили эксперты Книги рекордов Гиннеса.
«В возрасте 1 года 152 дней маленький Эйс-Лиам является самым молодым художником-мужчиной в мире», — говорится на сайте организации.
Мама мальчика Шантель тоже художница. Она обнаружила страсть Эйса-Лиама к живописи, когда ему было всего 6 месяцев. Когда малыш учился ползать, она расстелила на полу кусок нерастянутого холста и капнула на него немного краски, чтобы занять его. Женщина в это время работала над заказной картиной. Мальчик в итоге размазал краску по всему холсту и в процессе создал свой первый шедевр под названием «Пополз». По словам матери, ребенок нашел в этом много радости.
С тех пор Эйс-Лиам привлек значительное внимание национальных и международных СМИ, а также первой леди Республики Гана.
Создав более 20 картин, мальчик принял участие в своей первой групповой выставке The Soundout Premium в Музее науки и технологий в Гане. Там на продажу выставили 10 его работ. 9 из них продали за время выставки.
По словам Шантель, с тех пор как ее сын начал говорить, он сразу стал просить рисовать, так как это его любимое занятие. Она считает, что искусство Эйса-Лиама больше связано с выражением и исследованием, чем с передачей конкретных сообщений.
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Айгуль Сабитова