Ученые установили странную связь между алкоголизмом и гениальностью

«Если взять Моцарта и его время, то, вероятно, среди них было не так уж много трезвенников. Так что вероятность того, что среди них окажется замечательный композитор, очень мала. В тех местах, где создавалась великая музыка, многие много пили», — подчеркивает исследователь.