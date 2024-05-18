Ученые установили странную связь между алкоголизмом и гениальностью

Идея о том, что творческое самовыражение и алкоголь связаны, является банальной. Как известно, у величайших композиторов была склонность к горячительным напиткам: Бах много пил. И Моцарт, безусловно, не был трезвенником. Тем не менее, они создали музыку, которая спустя столетия считается лучшей из лучших. Ученые попытались найти главные триггеры гениальности.
Учёный Мортен Хессе заявляет, что при исследовании существует предвзятость, а отсутствие трезвомыслящих авторов затрудняет научное исследование вопросов читателя.
Хессе — один из ведущих специалистов Центра исследований наркотиков Орхусского университета в Дании. В первую очередь, его внимание сосредоточено на психологических проблемах, которые возникают при злоупотреблении наркотиками.
«Если взять Моцарта и его время, то, вероятно, среди них было не так уж много трезвенников. Так что вероятность того, что среди них окажется замечательный композитор, очень мала. В тех местах, где создавалась великая музыка, многие много пили», — подчеркивает исследователь.
Творческие люди часто с большей готовностью идут на риск.
Существует множество свидетельств того, что особенно талантливые люди склонны к опьянению.
Мортен Хессе согласен, что они «хотят рисковать, испытывать что-то и получать стимул. Поэтому они также обращаются к алкоголю и наркотикам».
Алкоголь не способствует развитию творческих способностей. По заявлению ученого, «скорее наоборот: человек уже обладает творческими способностями, и это заставляет творческих людей искать наркотики».
Мортен Хессе знает о ряде экспериментов, в ходе которых изучалось влияние алкоголя на творческие способности. Доказательств того, что алкоголь помогает, немного.
Как правило, человек начинает хуже писать, рисовать или играть на музыкальных инструментах.
«Креативность трудно измерить, но когда вы это делаете, вы используете, среди прочего, специальные тесты, в ходе которых пытаетесь определить, появляются ли у испытуемых более оригинальные идеи или они начинают лучше мыслить вне установленных для них рамок», — объясняет Хессе.
Он упоминает исследование 2017 года, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition.
В ходе анализа ученые подавали участникам крепкие спиртные напитки или пиво. Количество алкоголя было эквивалентно тому, что взрослый мужчина весом 75 килограммов выпил поллитра пива, то есть не было сильного опьянения.
«Затем проводился тест на способность находить связь между тремя словами, которые обычно не связаны друг с другом», — поясняет исследователь.
Исследователи также проверили так называемое «дивергентное» мышление и способность находить новые решения проблем или новые способы использования предметов.
В то же время они исследовали рабочую память, то есть способность оставаться сосредоточенным. Результатами данных стал простой вывод — пьянство делает человека только глупее.