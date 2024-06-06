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Самые вкусные фотографии еды в мире

Опубликованы победители фотоконкурса Pink Lady Food Photographer 2024.

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Конкурс на лучшие фотографии из мира еды был основан в 2011 году и принимает работы как любителей, так и профессионалов. Его миссия — показывать красоту мира еды и напоминать о том, что это важная часть нашей повседневной жизни.

Главный приз в этом году получила работа «Шарики из красной бобовой пасты» китайского фотографа Чжунхуа Яна. Снимок сделан в районе Сяншань провинции Чжэцзян в канун Китайского Нового года. Одно из праздничных блюд — дим самы, китайские пельмени, которые готовят на пару. В честь праздника тесто у этих пельменей из рисовой муки, а начинка — сладкая паста из красных бобов адзуки, популярное азиатское лакомство.

Кэролин Кеньон, одна из основательниц конкурса, оценивает работу как «безупречный баланс света, тени, тайны и пронзительности». Пельмени безупречной формы уложены на праздничные блюда, и их орнамент рифмуется с оконными узорами, через которые на еду падает свет. В то же время ощущение праздника контрастирует с уставшим лицом женщины, которая вносит еще один поднос с лакомством — возможно, не последний.

Среди остальных победителей — рыба, похожая на голландский натюрморт, изумительно-орнаментальный ревеневый пирог и узоры из фермерских лодок — советуем посмотреть все.

Среди членов жюри, которые отбирали работы — начальник отдела фотографии в Guardian News & Media Фиона Шилдс и Рейн Скаллеруд, старший фотограф в United Nations World Food Programme.

А вот еще больше безумно красивых фотографий: лауреаты конкурса World Nature Photography Awards.

Георгий Мазуркевич