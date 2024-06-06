Самые вкусные фотографии еды в мире

Кэролин Кеньон, одна из основательниц конкурса, оценивает работу как «безупречный баланс света, тени, тайны и пронзительности». Пельмени безупречной формы уложены на праздничные блюда, и их орнамент рифмуется с оконными узорами, через которые на еду падает свет. В то же время ощущение праздника контрастирует с уставшим лицом женщины, которая вносит еще один поднос с лакомством — возможно, не последний.