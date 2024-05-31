Самое одинокое растение в мире ищет пару

Если найти женское растение так и не удастся, у ученых уже есть план «Б» — сменить пол оригинальному дереву. Есть задокументированные случаи, когда в результате экстремальных условий саговники, чтобы выжить, меняли пол, поясняет Синти. Возможно, Энцефаляртос Вуда тоже на это способен. Сейчас саговники — одна из наиболее вымирающих групп растений на планете, и если удастся размножить один из них, это будет большим достижением.