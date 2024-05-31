Самое одинокое растение в мире ищет пару

Многие из нас пользуются современными технологиями, чтобы найти спутника жизни, но, надеемся, к помощи дронов вам прибегать не приходилось. А вот Энцефаляртосу Вуда иначе, кажется, уже никак — это растение находится на грани вымирания и ученые используют все, чтобы ему помочь.
Энцефаляртос Вуда принадлежит группе саговников — это самые первые голосеменные растения, которые появились на земле даже раньше динозавров. В дикой природе, увы, они не сохранились — последнее дерево нашел в лесу Нгойе в Южной Африке исследователь Джон Медли Вуд, в честь которого оно и названо.
С тех пор растение существует лишь благодаря искусственному разведению в ботанических садах — по всему миру есть несколько сотен таких растений. Но, поскольку единственная найденная особь была мужской, все «потомки» Энцефаляруса тоже только мужского пола.
Ученые надеются вернуть растения к размножению естественным путем, но проблема в том, что женскую особь Энцефаляруса никто не видел. Чтобы помочь одинокому дереву найти подругу, группа ученых отправилась в лес Нгойе на поиски, вооружившись дронами. Об этом рассказал портал IFLScience.
Аппараты оснащены мультиспектральной камерой, способной видеть свет в пяти частотных диапазонах, — это помогает лучше распознать нужные признаки растений в лесной гуще. Задача, которая перед ними стоит, — прочесать 10 тысяч акров леса. Пока дроны исследовали только 195 акров, в результате получив 15 780 фотоснимков. Просмотреть все это вручную невозможно, поэтому команда ученых подключила к анализу нейросеть.
«Мы используем алгоритм распознавания образов на картинках, чтобы искусственный интеллект выявлял растения нужной нам формы», — объясняет доктор Лора Синти, руководитель проекта. Биологи сгенерировали изображения Энцефаляруса, который ищут, в разных природных условиях, и обучили нейросеть по этим изображениям.
Если найти женское растение так и не удастся, у ученых уже есть план «Б» — сменить пол оригинальному дереву. Есть задокументированные случаи, когда в результате экстремальных условий саговники, чтобы выжить, меняли пол, поясняет Синти. Возможно, Энцефаляртос Вуда тоже на это способен. Сейчас саговники — одна из наиболее вымирающих групп растений на планете, и если удастся размножить один из них, это будет большим достижением.
Доктор Синти считает, что история ее дерева-подопечного — словно зеркальное отражение классической истории безответной любви. «Я верю, что где-то там, в этом лесу, есть его избранница — и мы ее найдем», — говорит доктор.
Отчаянная забота разных ученых о вымирающих видах вызывает бесконечное восхищение. Недавно мы рассказывали, как биологи следят за самыми редкими в мире рыбками и радуются их успехам в размножении.
Георгий Мазуркевич