Самая широкая в мире улица имеет 16 полос

Авенида 9 Хулио в Буэнос-Айресе (Аргентина) занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая широкая улица в мире. Трудно поверить, но она состоит из 16 полос, которые занимают 140 метров.
Буэнос-Айрес называли «Парижем Южной Америки», поэтому местные власти решили укрепить эту репутацию, построив монументальный объект инфраструктуры. Вдохновлялись они Елисейскими полями, но этого было недостаточно, хотелось чего-то большего и впечатляющего. Так и появилась идея магистрали, проходящей через центр города, которая была вдвое шире знаменитого французского проспекта.
На завершение колоссального проекта ушло полвека. Для создания широкого проспекта строителям пришлось снести 60 тысяч квадратных метров недвижимости в центре и переселить тысячи жителей. И это только ради строительства одного участка дороги.
Сейчас проспект насчитывает 16 полос, включая четыре полосы для движения общественного транспорта. Также есть не менее семи тротуаров между ними, поэтому переход дороги занимает достаточно много времени.
Один из пользователей Интернета рассказал, что переход проспекта занял у него 4 минуты и 17 секунд, хотя он утверждает, что шел быстрее обычного. Сюда входит время ожидания зеленого сигнала светофора.
Интересно, что без двух дополнительных улиц, Карлоса Пеллегрини и Серрито, которые служат дополнительными полосами для проспекта, улица в ширину имела бы всего 120 метров.
Ранее была названа самая длинная прямая дорога через пустыню.
Анна Морозова