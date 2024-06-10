Самая широкая в мире улица имеет 16 полос

Буэнос-Айрес называли «Парижем Южной Америки», поэтому местные власти решили укрепить эту репутацию, построив монументальный объект инфраструктуры. Вдохновлялись они Елисейскими полями, но этого было недостаточно, хотелось чего-то большего и впечатляющего. Так и появилась идея магистрали, проходящей через центр города, которая была вдвое шире знаменитого французского проспекта.