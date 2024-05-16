Найдена самая длинная прямая дорога через пустыню

В Саудовской Аравии между городами Аль-Дарб на юго-западе и Аль-Бата на востоке расположен участок шоссе длиной 239,79 километра. Примечательно то, что он не имеет ни одного изгиба. Об этом пишет Oddity Central.
Шоссе в Саудовской Аравии протянувшееся на 1474 километра, является довольно оживленным. По нему в основном ездят грузовики, перевозящие товары из одного конца страны в другую. Но наиболее известна дорога своим прямым отрезком, проходящим через пустыню Руб-эль-Хали.
Этот конкретный объект инфраструктуры изначально строился как частная дорога для короля Фахда. Но через время шоссе стало частью системы автомобильных дорог общего пользования. Также оно занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная прямая дорога в мире. В народе же оно получило название «самая скучная дорога в мире» из-за отсутствия поворотов, почти ровного рельефа и невыразительных окрестностей. Ориентировочное время пути на отрезке составляет около двух часов.
Интересно, что титул самой длинной дороги в мире носит Австралийское шоссе. Однако, несмотря на то, что оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса, многие называют самыми длинными другие магистрали.
Анна Морозова