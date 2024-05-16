Найдена самая длинная прямая дорога через пустыню

Этот конкретный объект инфраструктуры изначально строился как частная дорога для короля Фахда. Но через время шоссе стало частью системы автомобильных дорог общего пользования. Также оно занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная прямая дорога в мире. В народе же оно получило название «самая скучная дорога в мире» из-за отсутствия поворотов, почти ровного рельефа и невыразительных окрестностей. Ориентировочное время пути на отрезке составляет около двух часов.