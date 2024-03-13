Дальний путь: какая дорога является самой длинной в мире?

От Аляски до южной оконечности Аргентины простирается Панамериканское шоссе протяженностью около 30 тысяч километров. Оно входит в Книгу рекордов Гиннеса и официально является самой длинной дорогой во всем мире. Но так ли это на самом деле? Разбирается IFLScience.
Концепция Панамериканского шоссе была впервые предложена в 1932 году в США. Заявлялось, что дорога объединит разные народы и будет неким братским и идеалистическим предприятием. Однако многие люди до сих пор уверены, что это была своего рода уловка для увеличения продаж автомобилей американского производства.
Панамериканское шоссе на самом деле не является непрерывным. Так, сейчас оно все еще не до конца соединено, то есть проехать по нему все заявленные 30 тысяч километров не получится. Заметный обрыв дороги можно найти в Дарьен-Гэп, узком участке суши длиной 160 километров, соединяющем Панаму с Колумбией. Из-за густых джунглей и сезонных дождей через Дарьенский пролив не проходит не проходит ни одна дорога, даже грунтовая.
Достойным претендентов на звание «самой длинной дороги в мире» является Азиатское шоссе 1 (AH1) — самый длинный маршрут сети автомобильных магистралей Азии протяженностью 20 557 километров. От тянется от Токио (Япония) до турецко-болгарской границы, пересекая Корею, Китай, Юго-Восточную Азию, Бангладеш, Индию, Пакистан и Иран.
Но эта дорогая также не является непрерывной. Более 942 километров (585 миль) моря разделяет Японию и Южную Корею, а большинство гражданских лиц не могут пересечь демилитаризованную зону, разделяющую Южную и Северную Корею.
Самой длинной непрерывной дорогой в мире является Австралийское шоссе, огибающее внешний край всего острова. Согласно Книге рекордов Гиннеса, протяженность магистрали составляет 14,5 тысяч километров.
Другими словами, точного ответа на вопрос «какая самая длинная дорога в мире?» нет. Все зависит от того, кого вы спрашиваете и насколько они снисходительны к большим разрывам в шоссе.
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Анна Морозова