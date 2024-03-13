Дальний путь: какая дорога является самой длинной в мире?

Панамериканское шоссе на самом деле не является непрерывным. Так, сейчас оно все еще не до конца соединено, то есть проехать по нему все заявленные 30 тысяч километров не получится. Заметный обрыв дороги можно найти в Дарьен-Гэп, узком участке суши длиной 160 километров, соединяющем Панаму с Колумбией. Из-за густых джунглей и сезонных дождей через Дарьенский пролив не проходит не проходит ни одна дорога, даже грунтовая.