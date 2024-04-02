Самая маленькая: названа кратчайшая в мире сухопутная граница

Известно, что самой протяженной сухопутной национальной границей является граница между США и Канадой. Ее длина составляет 8 893 километра, и делится она на два участка: с севера на юг, вдоль американской Аляски и канадского Юкона, и с востока на запад, вдоль 12-ти штатов Америки и семи канадских провинций.
А какая же самая маленькая граница в мире? Сложно представить, но ее длина в более чем 10 000 раз меньше самой протяженной. И находится она между Испаний и Марокко.
Участок суши длиной всего 85 метров соединяет скалу Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера площадью около 19 000 квадратных метров в Испании с марокканским побережьем. Каменная глыба была завоевана Испанией в 1584 году.
Юридический статус Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера — неавтономная территория под управлением Испании. Интересно, что она была целым островом до землетрясения, произошедшего в 1934 году. Оно создало небольшой перешеек и превратило скалу в полуостров.
Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера в настоящее время заселен только испанскими военнослужащими, отвечающими за наблюдения и оборону. Марокко неоднократно предъявляло Испании прететензии, но страна никогда не шла на уступки и не соглашалась вернуть территорию, фактически разместив там войска для обеспечения своего правления.
Ранее была названа самая длинная в мире дорога.
Анна Морозова