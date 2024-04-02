Самая маленькая: названа кратчайшая в мире сухопутная граница

Известно, что самой протяженной сухопутной национальной границей является граница между США и Канадой. Ее длина составляет 8 893 километра, и делится она на два участка: с севера на юг, вдоль американской Аляски и канадского Юкона, и с востока на запад, вдоль 12-ти штатов Америки и семи канадских провинций.