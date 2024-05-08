Рядом с британским собором нашли 1900-летнюю римскую крепость

В результате раскопок археологи обнаружили руины древнеримской крепости рядом с собором в Эксетере — об этом рассказывает портал LiveScience. Эксетерский собор находится в графстве Девон, завоеванном римлянами в 50 году нашей эры. Империя контролировала эту землю вплоть до 410 года, когда покинула остров навсегда.