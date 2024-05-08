Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с британским собором нашли 1900-летнюю римскую крепость

Оказалось, что собор в Эксетере стоит вплотную к крепости римского легиона.

Источник: Exeter Cathedral

В результате раскопок археологи обнаружили руины древнеримской крепости рядом с собором в Эксетере — об этом рассказывает портал LiveScience. Эксетерский собор находится в графстве Девон, завоеванном римлянами в 50 году нашей эры. Империя контролировала эту землю вплоть до 410 года, когда покинула остров навсегда.

Находки — несколько деревянных строений и улица, которую они образуют — датируются 50−75 годами нашей эры. Всё это могло быть частью легионерской крепости, а строения — казармами, как полагает археолог Джон Аллан, сотрудник Эксетерского университета.

Римляне построили крепость одновременно с термами (их обнаружили здесь же в 1971 году), которые были вторым каменным зданием во всей Британии — если верить публикации Совета графства Девон в социальных сетях.

Римские войска тогда были в Британии повсюду — в каждом легионе служило 5000 римских граждан, а здесь их было несколько — эта провинция была самой военизированной в Империи.

Кроме того, археологи обнаружили ещё и каменную стену римского дома, который был построен здесь же в 3 или 4 веках нашей эры.

Эти раскопки — подготовительная часть масштабного проекта, в рамках которого к собору намерены пристроить новый внутренний двор с галереей взамен средневековых дворов, разрушенных в 1656 году. Новая постройка будет воздвигнута прямо на их фундаменте.

Еще одну интересную находку времен римской империи археологи нашли рядом с Неаполем — читайте об этом в нашем материале.

Георгий Мазуркевич.