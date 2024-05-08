Рядом с британским собором нашли 1900-летнюю римскую крепость

В результате раскопок археологи обнаружили руины древнеримской крепости рядом с собором в Эксетере — об этом рассказывает портал LiveScience. Эксетерский собор находится в графстве Девон, завоеванном римлянами в 50 году нашей эры. Империя контролировала эту землю вплоть до 410 года, когда покинула остров навсегда.
Находки — несколько деревянных строений и улица, которую они образуют — датируются 50−75 годами нашей эры. Всё это могло быть частью легионерской крепости, а строения — казармами, как полагает археолог Джон Аллан, сотрудник Эксетерского университета.
Римляне построили крепость одновременно с термами (их обнаружили здесь же в 1971 году), которые были вторым каменным зданием во всей Британии — если верить публикации Совета графства Девон в социальных сетях.
Римские войска тогда были в Британии повсюду — в каждом легионе служило 5000 римских граждан, а здесь их было несколько — эта провинция была самой военизированной в Империи.
Кроме того, археологи обнаружили ещё и каменную стену римского дома, который был построен здесь же в 3 или 4 веках нашей эры.
Эти раскопки — подготовительная часть масштабного проекта, в рамках которого к собору намерены пристроить новый внутренний двор с галереей взамен средневековых дворов, разрушенных в 1656 году. Новая постройка будет воздвигнута прямо на их фундаменте.
Еще одну интересную находку времен римской империи археологи нашли рядом с Неаполем — читайте об этом в нашем материале.
Георгий Мазуркевич.