Рядом с Неаполем раскопали некрополь — ровесник Рима

В 48 км от Неаполя, возле города Аморози, обнаружили некрополь железного века. Там хоронили умерших еще 2800 лет назад — приблизительно в то же время был основан Рим, пишет Live Science со ссылкой на министерство культуры Италии. Вечный город находится в 161 км от этих погребений.
Некрополь обнаружили во время археологической разведки перед строительством электростанции. Благодаря находке ученые могут больше узнать о культурах, существовавших в регионе до римского господства.
Всего археологи раскопали 88 ямных погребений. Мужчины в них, как правило, покоились с оружием. Женщин захоронили с украшениями из бронзы — браслетами, подвесками и брошами-фибулами. Также в могилах были найдены гончарные изделия — вазы обычно ставили в ногах покойных.
Кроме ямных погребений, в некрополе есть два кургана, достигающих в диаметре 15 м. Вероятно, они создавались для представителей элиты древнего общества. Об этих курганах было известно давно. Но о существовании других могил рядом с ними узнали только сейчас.
По мнению ученых, некрополь появился за сотни лет до того, как в этих землях обосновались самниты. Народ считался одним из врагов первых римлян.
По легенде, Ромул основал Рим в 753 году до нашей эры. Однако историки считают, что город появился в результате объединения нескольких деревень в X веке до нашей эры, уточняет Live Science. В IV веке до нашей эры Рим провел несколько войн против самнитов и в конечном итоге одержал победу. Самниты ассимилировались в римском обществе после Третьей Самнитской войны (298 год до нашей эры — 290 год нашей эры).
Ранее сообщалось о находке в Германии. Там обнаружили могилу «зомби». Возраст захоронения — 4200 лет. В погребении — останки мужчины, умершего в 40−60 лет. Нижнюю часть его тела перекрыли каменной глыбой. Вероятно, так поступили из-за убеждений, что покойный может выбраться из могилы.