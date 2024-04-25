Руководители-нарциссы назначают менеджерами таких же нарциссов

Ученые из Университета Эрлангена и Технического университета Дортмунда в Германии провели исследование на тему того, как начальники-нарциссы влияют на рабочий коллектив и установили, что они чаще принимают на руководящие должности людей с таким же характером. Исследование опубликовано в журнале Southern Management Academy.