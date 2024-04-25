Руководители-нарциссы назначают менеджерами таких же нарциссов

Нарциссизм — это свойство характера, заключающееся в чрезмерном самолюбии и завышенной самооценке. Эта особенность влияет как на самого человека, так и на окружающих.
Ученые из Университета Эрлангена и Технического университета Дортмунда в Германии провели исследование на тему того, как начальники-нарциссы влияют на рабочий коллектив и установили, что они чаще принимают на руководящие должности людей с таким же характером. Исследование опубликовано в журнале Southern Management Academy.
В ситуации, когда человек становится лидером, нарциссизм может проявляться в двух разных формах:
- уверенность в себе и харизма;
- сосредоточение на себе и невнимательное отношение к другим.
Исследователи изучили 11 705 профилей топ-менеджеров 1500 американских компаний в целях выявить нарциссические паттерны. В целом метод оценки уровня этого свойства характера специалисты разработали на основе следующей информации:
- Количество фотографий руководителя, включая фото обложки профиля: одни аватаром делали свой снимок, но на обложку ставили логотип компании или отвлеченное изображение, а другие показывали себя как на аватаре, так и на обложке (как правило, за каким-то занятием).
- Общее количество слов в разделе «О компании». Предыдущие исследования показали, что руководители-нарциссы большее внимание уделяют описанию своих личностных качеств, а не указывают только профессиональный опыт.
- Количество перечисленных профессиональных достижений. Считается, что нарциссы подробно описывают свой карьерный рост.
- Количество перечисленных навыков. Исходя из прошлых научных работ, авторы нового исследования предполагают, что нарциссы перечисляют больше навыков, чем люди с другим характером.
- Сведения о наградах, патентах, публикациях и сертификатах, в том числе тех, которые не имеют отношения к профессии. Предыдущие исследования показали, что нарциссы используют любую возможность для саморекламы.
Сравнив уровень самовлюбленности топ-менеджеров с сотрудниками, занимающими другую руководящую должность, ученые отметили, что, чем сильнее нарциссизм проявляется у генерального директора, тем сильнее он заметен у нового назначенного им начальника.
Специалисты прокомментировали результаты, назвав такую тенденцию негативной, так как она плохо сказывается на стабильности и динамике команды.
Это происходит из-за того, что каждый человек с таким характером хочет доминировать над другими, что вызывает конфликты.
Чтобы улучшить ситуацию, ученые посоветовали руководителям компаний пересмотреть процесс отбора менеджеров и детализировать оценку личностных качеств сотрудников.
Ранее ученые выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности может быть полезен руководителям компаний.
Анна Морозова