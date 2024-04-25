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Руководители-нарциссы назначают менеджерами таких же нарциссов

Это негативно сказывается на работе команды.

Источник: Freepik

Нарциссизм — это свойство характера, заключающееся в чрезмерном самолюбии и завышенной самооценке. Эта особенность влияет как на самого человека, так и на окружающих.

Ученые из Университета Эрлангена и Технического университета Дортмунда в Германии провели исследование на тему того, как начальники-нарциссы влияют на рабочий коллектив и установили, что они чаще принимают на руководящие должности людей с таким же характером. Исследование опубликовано в журнале Southern Management Academy.

В ситуации, когда человек становится лидером, нарциссизм может проявляться в двух разных формах:

  • уверенность в себе и харизма;
  • сосредоточение на себе и невнимательное отношение к другим.

Исследователи изучили 11 705 профилей топ-менеджеров 1500 американских компаний в целях выявить нарциссические паттерны. В целом метод оценки уровня этого свойства характера специалисты разработали на основе следующей информации:

  1. Количество фотографий руководителя, включая фото обложки профиля: одни аватаром делали свой снимок, но на обложку ставили логотип компании или отвлеченное изображение, а другие показывали себя как на аватаре, так и на обложке (как правило, за каким-то занятием).
  2. Общее количество слов в разделе «О компании». Предыдущие исследования показали, что руководители-нарциссы большее внимание уделяют описанию своих личностных качеств, а не указывают только профессиональный опыт.
  3. Количество перечисленных профессиональных достижений. Считается, что нарциссы подробно описывают свой карьерный рост.
  4. Количество перечисленных навыков. Исходя из прошлых научных работ, авторы нового исследования предполагают, что нарциссы перечисляют больше навыков, чем люди с другим характером.
  5. Сведения о наградах, патентах, публикациях и сертификатах, в том числе тех, которые не имеют отношения к профессии. Предыдущие исследования показали, что нарциссы используют любую возможность для саморекламы.

Сравнив уровень самовлюбленности топ-менеджеров с сотрудниками, занимающими другую руководящую должность, ученые отметили, что, чем сильнее нарциссизм проявляется у генерального директора, тем сильнее он заметен у нового назначенного им начальника.

Специалисты прокомментировали результаты, назвав такую тенденцию негативной, так как она плохо сказывается на стабильности и динамике команды.

Дело в том, что руководитель-нарцисс значительно повышает уровень текучки кадров.

Это происходит из-за того, что каждый человек с таким характером хочет доминировать над другими, что вызывает конфликты.

Чтобы улучшить ситуацию, ученые посоветовали руководителям компаний пересмотреть процесс отбора менеджеров и детализировать оценку личностных качеств сотрудников.

Ранее ученые выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности может быть полезен руководителям компаний.

Анна Морозова