СДВГ может быть полезен руководителям

Выяснилось, что СДВГ может положительно влиять на внедрение инноваций в компаниях, однако важен срок пребывания генерального директора в должности, а также его пол. Результаты исследования опубликованы в журнале Technovation.
Ряд исследований доказывают, что личностные характеристики руководителей влияют на инновационную культуру компаний и их возможности. В особенности это касается предприятий малого и среднего бизнеса, которые часто работают в условиях неопределенности и повышенной турбулентности.
СДВГ как одна из возможных характеристик генерального директора привлекает особое внимание ученых. Отдельные работы демонстрируют, что руководители с СДВГ проявляют большую склонность к независимой и творческой деятельности. Они обладают чертами, которые необходимы успешному предпринимателю, например готовностью идти на риск, пробовать новое и действовать проактивно, исходя из личных интересов.
«Согласно недавним исследованиям, люди, имеющие склонность к симптомам СДВГ, более склонны к предпринимательству в различных его проявлениях, поскольку они перекликаются с их способностями и характером», — говорит Полина Артамошина, преподаватель департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ.
В работе ADHD symptoms of CEOs and business model innovation in the SME context в центре внимания исследователей оказались пол и срок полномочий генерального директора. Ученые проанализировали данные опроса, проведенного с августа по ноябрь 2019 года среди генеральных директоров, финансовых директоров, заместителей директоров и владельцев предприятий. В окончательную выборку вошло 367 российских компаний малого и среднего бизнеса.
Выяснилось, что симптомы СДВГ у руководителей не оказывают прямого влияния на разработку и внедрение инноваций в бизнес-моделях. Однако эта взаимосвязь становится значимой, если принять во внимание другие индивидуальные характеристики руководителей.
Так, срок пребывания руководителя в должности усиливает положительное влияние СДВГ на инновации в бизнес-моделях. Это означает, что более опытный управленец с симптомами СДВГ способен на внедрение нового. Он хорошо себя чувствует в условиях риска и неопределенности. При этом управленческий опыт позволяет ему избежать ошибок и импульсивных действий, которые бы негативно отразились на результатах компании.
Кроме того, оказалось, что связь СДВГ с инновациями слабее в компаниях, управляемых женщинами, так как они менее склонны к риску. А вот если руководитель — мужчина с симптомами СДВГ, то вероятность внедрения инноваций в бизнес-модели компании увеличивается. Это соответствует теории активации способностей: мужчины-руководители с симптомами СДВГ «запускаются» предпринимательским контекстом с характерным для него уровнем неопределенности и риска.
Авторы отмечают, что в практической плоскости полученные результаты дают понимание, что потенциал менеджеров, у которых наблюдаются поведенческие особенности или симптомы СДВГ, может быть направлен в сторону создания инноваций.
Ну, а самое главное — исследование имеет большое значение для выбора карьеры людьми с СДВГ.
«Они должны быть проинформированы о том, что СДВГ необязательно является дисфункциональным, существует множество профессий, отраслей и условий, где симптомы СДВГ могут приводить к высокому уровню производительности и инноваций», — говорит Галина Широкова, профессор департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ.