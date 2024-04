СДВГ может быть полезен руководителям

В работе ADHD symptoms of CEOs and business model innovation in the SME context в центре внимания исследователей оказались пол и срок полномочий генерального директора. Ученые проанализировали данные опроса, проведенного с августа по ноябрь 2019 года среди генеральных директоров, финансовых директоров, заместителей директоров и владельцев предприятий. В окончательную выборку вошло 367 российских компаний малого и среднего бизнеса.