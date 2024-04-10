СДВГ может быть полезен руководителям

Кроме того, оказалось, что связь СДВГ с инновациями слабее в компаниях, управляемых женщинами, так как они менее склонны к риску. А вот если руководитель — мужчина с симптомами СДВГ, то вероятность внедрения инноваций в бизнес-модели компании увеличивается. Это соответствует теории активации способностей: мужчины-руководители с симптомами СДВГ «запускаются» предпринимательским контекстом с характерным для него уровнем неопределенности и риска.