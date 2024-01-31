Руками трогать! 5 спектаклей для всех органов чувств

Что будет с театром, если свет внезапно погаснет? Он продолжить жить, пока есть речь. А если ее не станет? И это театр переживет, ведь, оказывается, существуют постановки без слов, а еще такие, где все построено на ароматах и вкусах. VK Гид собрал московские спектакли, шоу и иммерсивные представления, на которых можно испытать все свои органы чувств.