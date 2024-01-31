Руками трогать! 5 спектаклей для всех органов чувств

Слух: «Все началось со шторки для душа»
Где: Музей Николая Островского.
Однажды в магазин, где работает главный герой, приходит таинственный старик: он неподвижно сидит в антикварном кресле, а потом внезапно исчезает. Кто это был — узнаешь на спектакле. Кстати, он проходит в абсолютной темноте. Авторы проекта — незрячие люди — постарались максимально точно передать свое восприятие мира.
Зрение: «Арбенин. Маскарад без слов»
Где: Театр Сатиры.
Пластический спектакль по «Маскараду» Михаила Лермонтова играют буквально без слов — на языке тела (оно никогда не врет, в отличие от самих героев). Зрителям остается лишь наблюдать и разгадывать светские интриги. Главную роль в постановке исполняет Максим Аверин.
Обоняние: «Вдох»
Где: Морфеус.
Не POV, а real: ты можешь перенестись, куда захочешь. А поможет тебе в этом спектакль-импровизация от Морфеуса. Вдыхай, слушай, осязай и создавай свои миры с завязанными глазами. Здесь можно побывать и на пиратском корабле, и в волшебном лесу — путь каждого уникален.
Вкус: «Фаина. Эшелон»
Где: Театр на Трубной / Школа современной пьесы.
Все зрители сидят за столом, пока бабушка Фаина (актриса Елена Санаева) варит борщ и рассказывает о своей жизни в военные годы. В финале суп можно попробовать, если только ком в горле от щемящей грусти позволит это сделать.
Осязание: «Дорогой дневник»
Где: VS Театр.
Что объединяет Рэя Чарльза, Эдуарда Асадова и Клода Моне? Все они страдали от слепоты и при этом создавали удивительные вещи. На спектакле ты сможешь прочувствовать, каково это — творить на ощупь. Актеры будут предлагать выполнить разные задания, в которых главный инструмент — твои руки.