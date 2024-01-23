Угадайте картину художника: Мане или Моне?
Если не удалось — мы научим их отличать.
Если не удалось — мы научим их отличать.
23 января 1832 года родился Эдуард Мане — французский живописец и график, один из ярчайших художников, положивших начало импрессионизму. Он обращался к самым разным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта.
Из-за созвучности фамилий его часто путают с другим основателем импрессионизма, Клодом Моне. День рождения одного из живописцев — прекрасный повод сравнить двух непохожих художников, которые в жизни были близкими друзьями. А на примерах работ, вы узнаете, как отличить импрессионистов.
Олеся Маевская
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