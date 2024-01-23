23 января 1832 года родился Эдуард Мане — французский живописец и график, один из ярчайших художников, положивших начало импрессионизму. Он обращался к самым разным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта.

Из-за созвучности фамилий его часто путают с другим основателем импрессионизма, Клодом Моне. День рождения одного из живописцев — прекрасный повод сравнить двух непохожих художников, которые в жизни были близкими друзьями. А на примерах работ, вы узнаете, как отличить импрессионистов.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="698a205b-f6e3-5779-bb38-513a53834bbc" data-prerendered><noscript><section><h2>Угадайте картину художника: Мане или Моне?</h2><p>6 вопросов</p><p><br></p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/698a205b-f6e3-5779-bb38-513a53834bbc"><fieldset><legend>Кто автор картины «Впечатление. Восходящее Солнце»? </legend><label><input type="radio" name="7701" value="28833"/>Эдуард Мане</label><br/><label><input type="radio" name="7701" value="28834"/>Клод Моне</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1706012629106/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская