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15:53 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Угадайте картину художника: Мане или Моне?

Если не удалось — мы научим их отличать.

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23 января 1832 года родился Эдуард Мане — французский живописец и график, один из ярчайших художников, положивших начало импрессионизму. Он обращался к самым разным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта.

Из-за созвучности фамилий его часто путают с другим основателем импрессионизма, Клодом Моне. День рождения одного из живописцев — прекрасный повод сравнить двух непохожих художников, которые в жизни были близкими друзьями. А на примерах работ, вы узнаете, как отличить импрессионистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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