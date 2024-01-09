Роспотребнадзор: как восстановить режим после праздников

Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления.

Роспотребнадзор в своем телеграм-канале опубликовал несколько простых рекомендаций, которые позволят прийти в норму без последствий для здоровья.

Постепенно нормализуйте режим питания

Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания поменялся — важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню.

Откажитесь от горячительных напитков, сладостей и фастфуда

Не стоит нагружать организм еще больше.

Исключите тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное

При этом ни в коем случае нельзя переходить к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.

Восстановите режим сна

Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Совершайте умеренные физические нагрузки

Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.

Восстановление после новогодних праздников — это процесс как физический, так и психологический. Уделяйте время общению с близкими, медитациям и прогулкам на свежем воздухе — это даст заряд бодрости и хорошего настроения.

Недавно врач открыл простой секрет возвращения к работе после каникул.

Олеся Маевская