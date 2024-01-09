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12:54 (мск), источник: Аргументы и факты

По полочкам. Врач открыл простой секрет возвращения к работе после каникул

Кажется, что вернуться к работе после новогодних каникул сложно. Но это только кажется.

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Источник: Unsplash

Как приступить к рабочему дню после длинных новогодних каникул? Советы aif.ru дала научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Анастасия Бек:

— Чтобы вернуться в рабочий режим после январских праздников, вспомните, для чего вы работаете, какая у вас цель. Это позволит более осознанно приступить к делам. Иногда, чтобы войти в привычный ритм, достаточно механически начать делать привычные действия.

Вспомните приятные стороны работы — общение, чаепитие в перерыве, удовольствие от достигнутого результата. Но не стоит использовать вредное подкрепление: алкоголь, табак, сладкое и так далее.

Если вы убедились, что на правильном пути, но приступить к задаче ещё сложно, то структурируйте свои дела, как вещи в шкафу, по «полочкам и отсекам». В каждой подгруппе задач сделайте иерархию по приоритетности, срочности. Работать со структурированным материалом приятно и быстро.

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