Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ

26 февраля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых видеоразборах экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ в библиотеке «МЭШ». Всего доступно 327 актуальных роликов. Из них они узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить самостоятельность, аналитическое мышление и навыки тайм-менеджмента, чтобы чувствовать себя увереннее во время экзаменов, пишет сайт kp.ru.