Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ

Выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом, сообщает НСН.
Кроме того, стало известно, что большая часть школьников начинают с простых задач. Чуть меньше выпускников предпочитают равномерно распределять время между всеми задами. Меньше всего учащихся выполняют задания с максимальными баллами в первую очередь.
Ранее в этот же день руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала, что у некоторых выпускников будет возможность сдать ЕГЭ в период резервных дней, с 20 июня по 1 июля. Резервные дни существуют для основного и досрочного периодов. В частности, право досрочной сдачи экзамена в резервные дни предоставляется учащимся в случае совпадения даты проведения экзаменов.
26 февраля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых видеоразборах экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ в библиотеке «МЭШ». Всего доступно 327 актуальных роликов. Из них они узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить самостоятельность, аналитическое мышление и навыки тайм-менеджмента, чтобы чувствовать себя увереннее во время экзаменов, пишет сайт kp.ru.
В пресс-службе Рособрнадзора 21 февраля заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в 2024 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано свыше 5,5 тыс. экзаменационных пунктов (ППЭ), сообщает RT.
20 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 8,5 тыс. столичных учителей уже получили выплаты за высокие результаты своих воспитанников на ЕГЭ. Эту инициативу в столице продолжат реализовывать, сообщает телеканал «360».
Расписание ЕГЭ на 2024 год было утверждено в конце декабря 2023 года. Основной период ЕГЭ в 2024 году назначен на 23 мая — 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября, отмечает телеканал «Звезда».
Также в декабре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы ведомство не будет вносить глобальные изменения в Единый государственный экзамен, отмечает «Ридус». В течение текущего года Рособрнадзор получил множество предложений об отмене ЕГЭ. По его словам, ведомство не рассматривает этот вопрос, так как от учителей и министерств не поступало соответствующих запросов.