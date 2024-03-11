Рок или джаз: что музыкальный вкус говорит о личности

Чтобы это проверить, ученые провели исследование, в котором участникам проигрывали песню Eaten группы Blood Bath, которая основана на реальном случае, когда мужчина убил и съел добровольную жертву в Германии в 2001 году. Затем добровольцам показывали изображения, связанные с насилием. Респондентов спросили, что они чувствовали до просмотра снимков и после. Результаты показали, что композиция не снизила чувствительность слушателей.