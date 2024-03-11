Рок или джаз: что музыкальный вкус говорит о личности

Многочисленные научные исследования показали, что музыка, которую слушает человек, может многое рассказать о его личности. Как пишет Daily Mail, исследование 2020 года показало, что люди выбирают музыку, исполнители которой так или иначе похожи на них.
Например, поклонников Дэвида Боуи тянет к нему из-за невротизма и легкой странности музыканта. В это же время фанаты британской группы Radiohead любят произведения исполнителей за «открытый экспериментальный характер».
Люди, любящие в музыке высокие басы, чаще всего оказываются экстравертами или страдают от психических расстройств. Также подобная музыка чаще нравится мужчинам, чем женщинам.
Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, песни No Diggity и Lose Yourself понравились людям с самыми высокими показателями психопатии. В это же время более чуткие и мягкие люди предпочитают софт-рок и соул. Более эмоциональные, как правило, слушают панк, хэви-метал и хард-рок.
Чтобы это проверить, ученые провели исследование, в котором участникам проигрывали песню Eaten группы Blood Bath, которая основана на реальном случае, когда мужчина убил и съел добровольную жертву в Германии в 2001 году. Затем добровольцам показывали изображения, связанные с насилием. Респондентов спросили, что они чувствовали до просмотра снимков и после. Результаты показали, что композиция не снизила чувствительность слушателей.
Некоторые люди считают, что склонность к насилию может быть связана не только с определенной музыкой, но и с жестокими видеоиграми. Однако исследование показало, что это миф, а подобный вид досуга может быть даже полезен для некоторых игроков.
Анна Морозова