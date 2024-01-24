Жестокие видеоигры не усиливают агрессию, показало исследование

Многие люди убеждены, что жестокие видеоигры негативно сказываются на уровне агрессии игроков, повышая ее. Таким образом общественность связывает их с преступлениями. Однако ученые из Люксембургского университета доказали, что это не так. Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте участвовали 54 мужчины, которым предложили в течение 25 минут сыграть в компьютерную игру «Uncharted 4: A Thief’s End» с насилием и без насилия. До начала и после исследования ученые взяли у испытуемых образцы слюны, чтобы измерить уровни кортизола (гормона стресса) и тестостерона. Также добровольцы заполнили анкету «Темной триады». С помощью нее оценивается уровень макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Участники также прошли имплицитный ассоциативный тест для измерения агрессивных тенденций.

Результаты показали, что у добровольцев, проходивших ненасильственную часть игры, наблюдалось значительное снижение кортизола с начала и до конца 25 минут отведенного времени. Это означает, что жестокость в видеоиграх не приводила к увеличению стресса, а, наоборот, расслабляла людей.

Заметнее всего успокаивающий эффект наблюдался у людей с ярко выраженным макиавеллизмом. Эта негативная черта личности характеризуется склонностью к манипуляциям, обману и заблуждению людей ради собственной выгоды.

Ученые говорят, что общество должно обратить внимание на результаты исследования.

Не существует четкой связи между агрессией и жестокими видеоиграми. Более того, они не обязательно усиливают ее, а могут даже подавлять чувство и оказывать расслабляющее воздействие на геймеров.

Специалисты планируют проводить дальнейшие исследования, чтобы устранить некоторые недочеты. Пока что в эксперименте есть существенные недостатки: во-первых, работа была сосредоточена только на одной игре, а, во-вторых, ученые измеряли уровень агрессии только у мужчин, поэтому непонятно, как жестокие видеоигры влияют на женщин.

Ранее стало известно, что аудитория мобильных игра в России вырастет на треть к 2027 году.

Анна Морозова