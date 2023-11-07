17:52 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Робособака смогла открыть дверь и выбросить мусор

При этом она балансировала на двух задних колесах.

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Инженеры из Швейцарии разработали для робособаки на четырех колесах алгоритм управления, который основан на обучении с внутренней мотивацией. Благодаря этому механизм может выполнять задачи одновременного движения на задних конечностях и манипуляции предметами с помощью передних. Изобретение уже научилось выполнять тестовые задания: открывать дверь и выбрасывать лежащую на столе коробку в контейнер. Доклад о проделанной работе опубликован в рамках конференции CoRL 2023.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новый алгоритм основывается на подходе, в котором объект сам обучается взаимодействовать с окружающей средой методом проб и ошибок. Он выбирает, как ему действовать, чтобы выполнить поставленную задачу, а после получает от объектов награду в виде цифрового сигнала. Например, один «приз» робот забирает после того, как открывает дверь, второй — за перемещение лежащей на столе коробки в корзину.

Также внутри робособаки имеется мотивированное любопытство, которое стимулирует получать новый опыт. Это позволяет сделать награда, которая дается за изучение еще не исследованных областей в пространстве. Механизм пытается спрогнозировать результаты своих действий, но чем точнее результат, тем меньше вознаграждение. Это побуждает к выполнению действий, которых раньше робот не делал.

Ранее стало известно, что на борьбу с дикими животными в Японии вышли роботы-волки.

Анна Морозова

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