Робособака смогла открыть дверь и выбросить мусор
При этом она балансировала на двух задних колесах.
При этом она балансировала на двух задних колесах.
Инженеры из Швейцарии разработали для робособаки на четырех колесах алгоритм управления, который основан на обучении с внутренней мотивацией. Благодаря этому механизм может выполнять задачи одновременного движения на задних конечностях и манипуляции предметами с помощью передних. Изобретение уже научилось выполнять тестовые задания: открывать дверь и выбрасывать лежащую на столе коробку в контейнер. Доклад о проделанной работе опубликован в рамках конференции CoRL 2023.
Новый алгоритм основывается на подходе, в котором объект сам обучается взаимодействовать с окружающей средой методом проб и ошибок. Он выбирает, как ему действовать, чтобы выполнить поставленную задачу, а после получает от объектов награду в виде цифрового сигнала. Например, один «приз» робот забирает после того, как открывает дверь, второй — за перемещение лежащей на столе коробки в корзину.
Также внутри робособаки имеется мотивированное любопытство, которое стимулирует получать новый опыт. Это позволяет сделать награда, которая дается за изучение еще не исследованных областей в пространстве. Механизм пытается спрогнозировать результаты своих действий, но чем точнее результат, тем меньше вознаграждение. Это побуждает к выполнению действий, которых раньше робот не делал.
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Анна Морозова