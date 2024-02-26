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Редкие коричневые лягушки выведены в Великобритании

Они находятся под угрозой исчезновения.
Источник: Steve Rawlins/Chester Zoo/PA

Из-за инфекционного заболевания коричневые лягушки оказались в опасном состоянии. Их количество резко сократилось, однако смотрители Котсуолдского парка дикой природы в Берфорде снова вывели этот вид, находящийся под угрозой исчезновения. Об этом пишет The Guardian.

По данным парка дикой природы, коричневые лягушки сохраняются лишь в пяти зоопарках Европы, а еще в одном успешно разводят этот вид последние 12 месяцев.

Коричневые лягушки известны своей характерной красновато-коричневой окраской, и черно-белыми пятнами по всему телу. Обитают земноводные в некоторых частях Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Малайзию, Сингапур и Суматру. От остальных представителей семейства вид отличается уникальным криком, который специалисты описывают как «нежный, красивый и необычный».

Ученые утверждают, что любой опыт разведения коричневых лягушек в неволе может стать важным инструментом для будущего этих существ.

Ранее бразильский эколог обнаружила новый вид лягушек.

Анна Морозова