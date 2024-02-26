Редкие коричневые лягушки выведены в Великобритании

Коричневые лягушки известны своей характерной красновато-коричневой окраской, и черно-белыми пятнами по всему телу. Обитают земноводные в некоторых частях Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Малайзию, Сингапур и Суматру. От остальных представителей семейства вид отличается уникальным криком, который специалисты описывают как «нежный, красивый и необычный».