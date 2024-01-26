Бразильский эколог обнаружила новый вид лягушек

Источник: Michel Becheleni

Доктор Бела Барата — эколог, работающий в Фонде сохранения дикой природы Даррелла и Биотропическом институте, на вершине бразильской горы обнаружила крошечных лягушек. Интересно, что они живут в одном растении всю жизнь и, по словам ученого, по размерам она не больше ногтя. Об этом пишет The Guardian.

Барата исследовала хребет Эспиньясу на востоке Бразилии во время сильных дождей. Ее внимание привлекли бромелиевые растения, которые похожи на верхушку огромного ананаса. Внутри расположена целая экосистема из беспозвоночных.

Центральная часть растения вмещает в себя до двух литров воды, поэтому Барата была уверена, что это место пригодно для жизни лягушек. И, конечно, так оно и есть. Когда эколог обнаружила новый вид беспозвоночных, она подумала: «Вау, я никогда не видела такой крошечной лягушки, она была размером с мой ноготь».

В ту ночь Барата увидела около 20 лягушек и смогла поймать трех, которых показывала ученым. Они и сказали зоологу, что это не просто новый вид, называемый Crossodactylodes itambe, а очень редкое и особенное беспозвоночное. Весь свой жизненный цикл оно проводит в растении.

Барата утверждает, что нужно сохранить этот вид лягушек, чтобы защитить и всю среду обитания. Во время исследования зоолога часть территории, где обитают эти беспозвоночные, была уничтожена пожаром, и это является самой большой угрозой. Изменения климата только усугубит последствия возгораний, от которых страдает вершина горы и, следовательно, место обитания Crossodactylodes itambe.

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Анна Морозова