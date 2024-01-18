Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE учеными из Университетов Алкалы и Барселоны, с 1990 года среди населения почти 200 стран наблюдается более высокая продолжительность жизни и меньшее неравенство между полами. Тенденция сохраняется и по сей день.

В большинстве стран мира за последние два столетия наблюдалось улучшение этих показателей, и ученые задались вопросом, какие сходства и различия в разных странах для них существуют. Авторы работы учитывали не только ожидаемую продолжительность жизни при рождении, но и восемь других показателей смертности, используя данные Отдела народонаселения ООН из 194 стран.

Исследование показало, что в 1990 и 2010 годах их условно можно было разделить на пять групп. Несколько стран изменили кластеры между двумя временными точками — часто из-за войн и неблагоприятных социально-экономических и политических условий — но в целом конфигурация сохранялась.

Среди всех групп и стран продолжительность жизни увеличивается, а разрыв в смертности между мужчинами и женщинами сокращается. Исследователи применили к данным моделирование для прогнозирования развития событий к 2030 году и обнаружили продолжение этих тенденций.

Недавно ученые сообщили, что мужчины реже женщин страдают «топографическим кретинизмом».

Олеся Маевская